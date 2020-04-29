В Подмосковье верблюдица прогулялась по сельскому кладбищу

Увидеть верблюда на кладбище, согласитесь, зрелище для наших краев незаурядное. Жительница Подмосковья, которая на днях сделала это фото на Новеньском кладбище, призналась, что не на шутку испугалась. По её словам, верблюд разгуливал прямо по могилам, да ещё и не один, а в компании лошадей.

Как оказалось, в тот день табун лошадей и примкнувший к ним верблюд действительно забрался на кладбище.

Табун лошадей забрался на кладбище. Фото: Мария Розвезева

- Так получилось, что для выпаса лошадей нам выделили участок прямо у кладбища. Из года в год наша верблюдица Снежинка становится объектом внимания местных жителей. В этом году из-за коронавируса кладбище закрыто. Видимо, животное отправилось на поиски людей и сладостей, к которым они её приучили, - рассказала "Комсомольской правде" Наталия Барановская, директор конно-спортивного клуба "Баллада". - Верблюдица очень дружелюбная, мы быстро вернули её в табун.

Снежинку купили маленьким верблюжонком. Все это время она живёт вместе с лошадьми.