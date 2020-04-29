2020-04-29T18:45:15+03:00
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Нужно ли продлять цифровые пропуска в Москве в мае 2020

Сайт kp.ru выяснил, нужно ли продлять цифровые пропуска в Москве в мае 2020 и как это сделать
Семен ЕЛЕНИН
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Цифровой пропуск необходимо продлить, либо оформить новый.Цифровой пропуск необходимо продлить, либо оформить новый.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Итак, Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в Москве до 11 мая включительно. То есть, граждане обязаны сидеть дома, покидать пределы квартир разрешено только для походов в ближайший магазин, аптеку, для выгула собак или выноса мусора. Как и было заведено с 22 апреля, для перемещения на расстояние, превышающее 100 метров от дома нужно оформлять цифровые пропуска. Автомобилисты должны вносить в них и регистрационный номер машины, остальные - номера электронных карт («Тройка», «Стрелка», соцкарта), иначе проехать на общественном транспорте невозможно.

В указе мэра от 28 апреля говорится, что все ранее введенные ограничения автоматически продлеваются до 11 мая. По цифровым пропускам никакой новой информации нет, система работает в том же режиме.

С разовыми пропусками все понятно - их можно оформлять так же. А что с пропусками для выездов на работу (для организаций, которые по закону продолжают деятельность и во время карантина)? Ведь у них был конкретный срок действия - до 30 апреля.

Столичные власти выступили с разъяснением. 29 апреля Сергей Собянин внес изменения в ранее опубликованные указы – они как раз касаются продления пропусков.

«Цифровые пропуска со сроком действия до 30 апреля 2020 г. продолжают действовать до 4 мая 2020 г. (включительно), - говорится в документе. - При этом гражданин для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска после 4 мая 2020 г. обязан в период до 4 мая 2020 г. продлить действующий цифровой пропуск либо оформить новый цифровой пропуск».

Продление пропуска займет не более пары минут. Для этого нужно зайти на сайт nedoma.mos.ru и выбрать опцию «продлить пропуск». Далее ввести действующий 16-значный код, получить SMS с новым кодом и ввести его в систему.

Напомним, за перемещение без пропуска предусмотрены административные штрафы - 5 тысяч рублей для автомобилистов и от 4 до 5 тысяч для всех «пешеходов».

Собянин: В Москве и Московском регионе нужно продолжать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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