2020-04-29T14:37:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 29 апреля 2020: число жертв от COVID-19 достигло 24 275

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 29 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Число выздоровевших достигло почти 109 тысяч человек, за минувшие сутки – 6399.Число выздоровевших достигло почти 109 тысяч человек, за минувшие сутки – 6399.
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По состоянию на 29 апреля число жертв коронавируса в Испании увеличилось на 325 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Таким образом, всего от новой коронавирусной инфекции в стране погибли 24 275.

За последние сутки также увеличилось количество больных на 2 144 человека, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 212 917 случаев заражения. С начала эпидемии диагноз коронавирус был поставлен 39 230 медикам.

Число выздоровевших достигло почти 109 тысяч человек, за минувшие сутки – 6399.

Тем временем страна планирует начать снимать ограничения уже в конце мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьерп страны Педро Санчес. Власти планируют в четыре этапа выходить из режима ЧС. Этапы будут определяться в каждой конкретной провинции и на островах в зависимости от эпидемиологической ситуации и готовности больниц.

Со слов президента, первый этап, он же подготовительный, уже начался. Начинают открывать некоторые частные заведения по предварительной записи, рестораны для покупки еды на вынос, возобновятся частные спортивные тренировки. Далее начнут работу магазины, строго соблюдая меры безопасности. Большие магазины не откроются, чтобы избежать скопления людей.

Откроются террасы с ограничением числа посетителей (30 процентов), отели и туристические квартиры – за исключением мест общего пользования. Для людей старше 65 лет будет установлено специальное расписание в магазинах. В общественном транспорте нужно будет надевать маски.

Следующий этап – возобновится обслуживание внутри ресторанов, можно будет проводить культурные мероприятия с участием до 50 человек внутри помещений, на свежем воздухе – менее 400. На последнем этапе уже будут сняты ограничения на передвижение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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