2020-04-29T14:21:33+03:00
Телевизор

Телеканал «ПОБЕДА» проведёт 24-часовой марафон выступлений участников Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!»

Уже более 20 000 работ (по данным на 28 апреля) из разных городов и стран прислано на творческий конкурс, который телеканал «ПОБЕДА» проводит в рамках Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!»
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Фото: Телеканал «ПОБЕДА»Фото: Телеканал «ПОБЕДА»
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Участники присылают свои выступления в нескольких номинациях: чтение стихов или прозы о Великой Отечественной войне собственного сочинения или других авторов, а также исполнение своей авторской песни или каверов известных произведений. Каждая номинация представлена четырьмя возрастными категориями: от 4 до 14 лет, 15-24, 25-44, 45 лет и старше.

Судьба участников в руках зрителей: голосование проходит на сайте pobeda.tv. К сегодняшнему дню выступления получили в общей сложности более миллиона голосов. Конкурс стал поистине всенародным: работы уже прислали участники из более чем трёх тысяч населённых пунктов России и из-за рубежа.

Изначально предполагалось, что в эфир попадут только выступления победителей, однако в связи с огромным количеством ярких записей, достойных всеобщего внимания, редакция телеканала «ПОБЕДА» приняла решение провести масштабный марафон участников творческого конкурса, который продлится почти беспрерывно целые сутки. Прозвучат как самые известные стихи и песни, так и произведения собственного сочинения конкурсантов, посвящённые Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Самые заметные ролики будут показаны в праздничном эфире телеканала «ПОБЕДА» с 22:00 мск 8 мая до 22:00 мск 9 мая.

Победители по каждой из номинаций будут объявлены 9 мая в 21:00 мск — в эфире будут показаны все их работы.

Завершится марафон прямой трансляцией праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы. Благодаря камерам, установленным на Красной площади, в Александровском саду, на Воробьёвых горах и в Парке Победы в Москве, а также в других городах-героях, зрители телеканала «ПОБЕДА» смогут увидеть объёмное красочное огненное зрелище в лучших ракурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Телеканал «ПОБЕДА» проведёт 24-часовой марафон выступлений участников Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!»
Уже более 20 000 работ (по данным на 28 апреля) из разных городов и стран прислано на творческий конкурс, который телеканал «ПОБЕДА» проводит в рамках Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!»
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