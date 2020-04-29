2020-04-29T15:04:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 29 апреля 2020: страна начнет снимать ограничительные меры с 11 мая

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 29 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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От вируса погибли 23 660 – Франция почти догнала Испанию.От вируса погибли 23 660 – Франция почти догнала Испанию.
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По состоянию на 29 апреля во Франции число заболевших коронавирусом достигло у 165 911 человек. От вируса погибли 23 660 – Франция почти догнала Испанию. Выздоровевших и выписанных из больниц суммарно на сегодня равняется 46 886 человек.

Сезон чемпионата Франции по футболу 2019/2020, приостановленный из-за коронавируса, не будет доигран, сообщает федерация футбола страны. План по борьбе с эпидемией предусматривает запрет на проведение спортивных соревнований (даже без зрителей) до 31 августа.

Тем временем власти страны планируют начать снимать ограничительные меры с 11 мая 2020 года. Для начала власти хотят отменить специальные пропуска, затем открыть торговые центры.

Ресторанам и кафе придется подождать – их не откроют как минимум до лета. При этом последующие снятия ограничений напрямую зависят от эпидемиологической ситуации и могут быть отложены в любой момент.

- Жить с вирусом, принимать меры постепенно и адаптировать их к условиям на местах – вот три принципа нашей национальной стратегии, – заявил глава правительства.

В Париже растут очереди за бесплатной едой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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