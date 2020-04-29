Коронавирус во Франции, последние новости на 29 апреля 2020: страна начнет снимать ограничительные меры с 11 мая

По состоянию на 29 апреля во Франции число заболевших коронавирусом достигло у 165 911 человек. От вируса погибли 23 660 – Франция почти догнала Испанию. Выздоровевших и выписанных из больниц суммарно на сегодня равняется 46 886 человек.

Сезон чемпионата Франции по футболу 2019/2020, приостановленный из-за коронавируса, не будет доигран, сообщает федерация футбола страны. План по борьбе с эпидемией предусматривает запрет на проведение спортивных соревнований (даже без зрителей) до 31 августа.

Тем временем власти страны планируют начать снимать ограничительные меры с 11 мая 2020 года. Для начала власти хотят отменить специальные пропуска, затем открыть торговые центры.

Ресторанам и кафе придется подождать – их не откроют как минимум до лета. При этом последующие снятия ограничений напрямую зависят от эпидемиологической ситуации и могут быть отложены в любой момент.

- Жить с вирусом, принимать меры постепенно и адаптировать их к условиям на местах – вот три принципа нашей национальной стратегии, – заявил глава правительства.