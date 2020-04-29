2020-04-29T14:38:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 29 апреля 2020: страна выходит из режима чрезвычайного положения уже 2 мая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 29 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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По состоянию на 29 апреля в Португалии коронавирус обнаружили у 24 322 человекПо состоянию на 29 апреля в Португалии коронавирус обнаружили у 24 322 человек
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По состоянию на 29 апреля в Португалии коронавирус обнаружили у 24 322 человек, погибли – 948 человек. 1 389 сумели вылечиться от вируса.

В ближайшую субботу, 2 мая, Португалия выходит из режима чрезвычайного положения, объявленного в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил президент страны Марсело Ребело-де Соуза.

- Ожидается, что в будущем не будет необходимости вновь прибегать к чрезвычайному положению. Но если это будет необходимо, мы примем взвешенное решение, - сказал он на пресс-конференции, передает CNN.

В июне страна готовится принять гонки «Формулы-1». Автодром «Алгарве» готов предложить свои услуги для «Королевских гонок». Директор местной трассы Паулу Пинейру считает, что его страны коронавирус практически не затронул, и поэтому гонки могут пройти уже в июне.

- Мы хотим провести гонку Формулы-1, и, думаю, во время пандемии у нас, наверное, наилучшая ситуация в Европе – в том числе из-за наличия большого количества отелей, - сказал Пинейру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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