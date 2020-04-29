2020-04-29T14:37:18+03:00
Экономика

В Центробанке ответили, почему не хотят давать МВД доступ к банковской тайне

Полицейские считают, что это позволит быстрее раскрывать финансовые преступления
Евгений БЕЛЯКОВ
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Вид на здание Центробанка РФ на Неглинной улице.Вид на здание Центробанка РФ на Неглинной улице.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев направил официальное письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. В нем он просит предоставить полицейским расширенные полномочия по получению банковской тайны. Об этом пишут «Известия».

Как считают в МВД, многие финансовые преступления можно было бы предотвратить, если бы правоохранители быстрее получали нужную информацию. Как пример в ведомстве привели ситуацию с банками «Открытие» и «Промсвязьбанком». В 2017 году из этих кредитных организаций недобросовестные владельцы смогли вывести несколько сотен миллиардов рублей. Мол, если бы взаимодействие с ЦБ было проще, тогда деньги можно было бы сохранить, считают в МВД.

В Центробанке утверждают обратное: что нынешнего взаимодействия с силовиками и так достаточно, чтобы оперативно реагировать и ловить преступников. А если дать слишком большие полномочия МВД, то это негативно отразится на восприятии банковской системы. Мало кто захочет хранить деньги на счетах, если будет понимать, что вся информация может быть известна полицейским, среди которых могут быть и недобросовестные сотрудники.

- При выявлении признаков противоправных действий в банках Банк России оперативно информирует об этом правоохранительные органы, - пояснили в пресс-службе ЦБ. - Более того, в 2018 году Банк России активно поддержал внесение изменений в законодательство, позволяющих передавать в отдельных случаях в следственные органы сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления.

Грубо говоря, у полицейских или других силовиков уже есть право получать сведения, касающиеся банковской тайны. Если есть весомые подозрения, то они могут направить запрос в ЦБ и получить данные на конкретного человека. Расширять полномочия правоохранителей в ЦБ не считают нужным.

- Факты говорят, что вопросы эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия, - пояснили в пресс-службе Центробанка.

К слову, в ЦБ тоже постоянно жалуются на медлительность силовиков. Особенно, когда речь идет о финансовых мошенниках. Наказать регулятор может только поднадзорные компании: те, которые работают официально и находятся в реестре Центробанка. А вот пирамидостроителей, липовых форекс-брокеров и других предприимчивых товарищей, обещающих баснословную прибыль и нагло обманывающих граждан, - могут поймать и посадить только правоохранители. И здесь часто возникают проволочки. В ЦБ не раз говорили, что получают данные о таких мошенниках, передают всю информацию в полицию, а там не спешат ловить преступников, даже если есть заявления от потерпевших.

Усиливать взаимодействие ведомствам, видимо, нужно в обе стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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