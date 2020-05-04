Я победителям хочу сказать «спасибо»

При этом Владимир Путин подчеркнул: «Именно 9 мая – это День Победы». Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев».[1]

Хорошим способом для того, чтобы вспомнить и даже узнать что-то новое о героях, может послужить социальный проект «Связь поколений – история в письмах»[2], созданный специально к 75-летию Великой Победы. Главное на сайте www.historyinletters.ru — настоящие фронтовые письма, каждое из которых — живая история. Увы, не все такие послания получили ответ. Это сейчас написать письмо — проще простого, будь то строки на бумаге или в почтовом клиенте браузера. Тогда всё было иначе. В проекте «Связь поколений – история в письмах» мы можем это исправить — здесь каждый желающий может прочитать фронтовые письма и написать на них ответ, рассказать о мирной жизни и сказать простое «спасибо». Читайте фронтовые письма на сайте www.historyinletters.ru, отвечайте на них, записывайте видеообращения детям будущего — формируйте свою «связь поколений».

Проект разработали активные граждане, а поддержку оказали компании Ozon, ivi, VIASAT Россия, SkyEng, Familia, Центр Финансовых Технологий, Семейный Доктор и 2ГИС. Сегодня в инициативу вовлечены уже тысячи людей.

СРЕДИ 11 МЛРД ПИСЕМ БЫЛИ И ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ОТВЕТА

Суть инициативы в том, что на сайте размещаются копии живых, написанных от руки, фронтовых писем. Они были адресованы как боевым товарищам, так и самым близким: мамам, сестрам, любимым… В них есть трогательные бытовые детали, но вместе с тем – и желание любой ценой отстоять Родину. И очень часто – приписки: «Жив, здоров, чего и вам желаю». Вечные и важные ценности.

Опубликованные архивные документы и письма, добавленные участниками, интересно и просто прочесть. Но еще есть возможность самим написать ответ. Рассказать, как живется в свободной стране потомкам победителей. Поблагодарить за подвиг.

Сейчас в инициативу вовлечены тысячи людей. Предлагаем посмотреть, как в проекте поучаствовали сотрудники редакции «Комсомольской правды».

МЫ ОТВЕТИЛИ НА ЭТО ПИСЬМО[3]:

«Елена Голиченко и Евдокия Клубачук – комсомолки.

17 апреля 1942 г.

Здравствуйте, многоуважаемые бойцы, командиры, комиссары и политработники истребительного батальона г. Сочи. Посылаем мы вам свой боевой красноармейский привет.

Вы о нас в слезах не вспоминайте,

Тревогу и заботу свою оставьте.

Неблизок путь, далёк знакомый край,

Но мы вернёмся к родному порогу.

По-прежнему любовь наша с вами,

С вами родина, вы не одни, родные,

Вы нам видны, когда мы в бой пойдём,

Своё большое счастье защищая, на голос ваш

Мы сердцем отзовёмся,

На верность верностью и подвигом ответим.

Мы далеко, но мы ещё вернёмся,

И вы, как прежде, выйдете встречать нас.

Дорогие товарищи, теперь разрешите сообщить, как мы доехали.

Доехали мы очень хорошо, устроились отлично, настроение хорошее. Можно вам сообщить большую нашу радость, что мы теперь бойцы рабоче-крестьянской Красной армии, что может быть радостней, что нам Ленинско-Сталинский комсомол доверил большое дело – защищать нашу любимую родину. Дорогие друзья, мы называем вас друзьями, потому что мы с вами имеем одну цель: скорей уничтожить кровожадного врага. Мы знаем, что вы, не считаясь со временем, изучаете военное дело. Призываем всё молодое пополнение девушек-комсомолок истребительного батальона приложить все силы для отличного изучения военного дела, так как это необходимо для каждого, в ком стучит в груди комсомольское сердце. Мы взяли на себя обязательство учиться на «отлично» и вызываем всех девушек-комсомолок истребительного батальона учиться только на «отлично», этим мы достигнем скорейшей победы над кровожадным врагом. На этом разрешите пожать ваши дружеские руки. До скорого свидания, товарищи.

Лена Голиченко, Евдокия Клубачук».

Дорогие комсомолки Лена и Евдокия!

Приветствуем вас в 2020 году.

Ваши целеустремленность, оптимизм и жертвенное служение Родине в тяжелейших условиях военных лет вызывают и восхищение, и желание еще больше ценить жизнь мирную. Несомненно, боевые заслуги, отличные успехи в изучении военного дела и хорошее настроение бойцов Красной армии стали весомым вкладом в Великую Победу. Благодарим вас за бессмертный подвиг!

Сегодня страна живет спокойной жизнью. Случаются сложности – как, например, с распространением коронавирусной инфекции, – но мы справимся! Испытания кажутся не столь пугающими, когда в недавнем прошлом население победило гораздо более кровожадного врага. Бытовые тяготы отступают на второй план, когда в воспоминаниях - ваша готовность к самопожертвованию.

Комсомолки! Вы подарили России славную историю, ваш подвиг закалил страну и сделал ее несгибаемой перед любыми трудностями. Думая о вас, радуемся обычной жизни. Ценим здоровье. Дорожим близкими. Любим свою работу. Улыбаемся повседневным хлопотам.

С уважением и благодарностью,

Ольга Борисова, журналист Комсомольской Правды

Фото: источник Global Look Press

ПИСЬМО

«22 сентября 1943 г.

Здравствуй, дорогая мамочка!

Передаю тебе привет с фронта Отечественной войны. И желаю тебе полного успеха в твоей работе, а также, самое главное, не забывай меня, то есть ёжика, на днях у меня была малярия, очень сильно трепала, но а сейчас пока ничего. Мамочка, какие прекрасные успехи на фронтах, скоро, мамочка, все будем дома. Ну, ещё что нового у меня, да, относительно фото, ну, мне прислал письмо корреспондент, что он пишет относительно фото, сама прочтёшь, а то в данную минуту такую чепуху описывать, так… Ну, мамочка, как живёшь, ты, наверное, в Усть-Лабе, в общем, опиши всё. Теперь я тебя убедительно прошу выслать мне заказным пакетом бумаги, ну, ты знаешь, у меня нет бумаги, ни у кого нет. Я буду писать тебе чаще, а то иногда есть время написать что-нибудь тебе, а то я знаю, ты скучаешь, особенно на тебя подействует моё последнее письмо, ну и вот бросишься написать – нет бумаги, ну и откладываешь, вот поэтому я редко пишу. Ты знаешь, когда я тебе писала последнее письмо, то такое настроение было, дождь шёл, в траншеях грязь, всё мокрое, и так далее, вот была примерно такая обстановка. А ты опиши мне всё подробно, где живёшь, в общем, всё то, что нового.

Мне есть много тебе рассказать. И очень интересное, но на бумаге писать не так интересно, как рассказать. Охота моя сейчас не проходит, вернее, мы на охоту не ходим, ну а почему, ты не поймёшь. Ну, мамочка родная, пиши чаще, больше, и самое главное, не забывай меня. Мне часто пишет Галина Кандалова, сообщила, что Кучеренко умерла. Ну вот, пока и всего хорошего, целую тебя очень крепко, передай привет тёте Кате, напишу ей, когда будет бумага. Открытку её я получила и была очень рада, поцелуй её за меня.

Мамочка, на моём боевом счету сорок восемь фрицев, ну а сорок восьмая – это была женщина, о ней всё, в общем, всю охоту на неё опишу в следующий раз, когда пришлёшь бумагу. Я писала в райком комсомола письмо, получили они его или нет?

Напиши. Целую. Лена».

ОТВЕТ НА ПИСЬМО:

Здравствуй, доченька!

Как же можно забыть родного ежика? Что с твоим здоровьем, Леночка? И без того тяжко, а тут еще эта напасть… Поправляйся скорее и больше никогда не болей. Ты нужна стране, нужна своим боевым товарищам, а больше всего – нужна своим родителям. Леночка, если бы ты знала, с каким нетерпением жду встречи с тобой. Но помню, что ты наказывала трудиться в тылу и думать только про общую Победу.

Как же греют душу новости об успехах на фронтах. Значит, скоро будет сломлен проклятый фашизм. Радостно, но уже сложно представить, что когда-то молодежь сможет пробежаться по траве, не опасаясь вражеских мин. И взглянуть на небо без страха, что там появятся немецкие бомбардировщики…

Леночка, ты пишешь о своих успехах на фронте – я всегда верила, что ты родилась сильным и храбрым человеком. И вместе с этим как же хочется, чтобы ты вновь щебетала со своими товарищами о мелочах, которые наполняют нашу жизнь. Чтобы вы вновь собирались на посиделки в дни рождения.

Доченька, я по-прежнему в Усть-Лабе. А живем мы тут тем, что ждем фронтовых писем. Бумагу для них обязательно разыщу и вышлю: какое же счастье – каждое новое письмо. Значит, жива-здорова. Значит, все будет хорошо. И пусть сложится так, что это единственное препятствие для нашей с тобой связи. Пусть полевая почта работает без перебоев. Низкий поклон передай тем, кто несет долгожданные вести.

Я, в свою очередь, не забуду передать привет тете Кате. Она очень обрадуется твоему письму, не забывай ее!

Спасибо тебе, доченька за боевые успехи и за то, что ты есть!

Твоя мама»

Автор ответа: Кумчук Александр, колумнист Комсомольской правды

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[1] Обращение Президента России в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности от 16 апреля 2020 года.

[2] Социальный проект.

[3] Письмо.