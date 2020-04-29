2020-04-29T15:17:49+03:00
Общество

Патриарх запретил служить дьякону Кураеву за оскорбления умершего от коронавируса священника

Причиной стали и прошлые провокации отца Андрея
Роман ГОЛОВАНОВ
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Андрей Кураев.Андрей Кураев.Фото: Тимур ХАНОВ
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Дьякона Андрея Кураева запретили в служении. Такой указ издал Святейший Патриарх Кирилл. Кураев известен, как церковный оппозиционер. И последней каплей стали его публичные оскорбления памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.

- (Это сделано, -ред.) Невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви, а также учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний, - говорится в указе.

Многие священники удивлены, почему дьякона не наказали раньше.

- Оскорбления покойного отца Александра — это последняя капля, которая переполнила чашу терпения священноначалия, - сказал «КП» отец Максим Первозванский. - Удивлен, почему это не сделали раньше. Его предыдущие высказывания были за гранью добра и зла. Что значит «запрещен в служении»? Он не имеет права совершать богослужения и требы. Иногда человеку запрещают носить церковную одежду, запрещается давать священническое благословения. Если этих указаний нет, то человек не может совершать богослужения.

Он не лишен сана. Он до сих пор дьякон Андрей Кураев. Это промежуточная мера. Если человек не раскаивается, продолжает упорствовать в своих заблуждения, то следущая мера — лишение сана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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