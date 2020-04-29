Полиция поймала мошенников, которые торговали списанными аппаратами ИВЛ

В Подмосковье задержана группировка, которая продавала старые и, возможно, списанные из больниц аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в МВД России.

- Злоумышленники на территории города Гжель Раменского района Московской области предлагали аппараты ИВЛ произведенные в 1999-2000 годах. Соответствующие сертификационные и регистрационные документы, а также документы, подтверждающие легальность их происхождения, отсутствовали, - заявили в МВД России.

Оперативники задержали семерых мошенников. Двоим из них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пятеро их предполагаемых сообщников находятся под домашним арестом.

- Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов «Фаза-5НР» общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей. Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области проводится экспертиза этого оборудования. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, - сообщила подробности представитель МВД России Ирина Волк.

Эксперты изучают приборы, проводят необходимые экспертизы. Если вы приобрели подобные аппараты ИВЛ, стоит обратиться в полицию. Возможно, что они не отвечают заявленным требованиям и могут привести к гибели пациентов.