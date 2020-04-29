Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 29 марта 2020: Страны выходят из карантина

«Смертность от коронавируса в США превзошла потери во Вьетнамской войне», — с такими заголовками вышли во вторник заокеанские СМИ. Действительно, количество умерших от «чумы 2020 года» в Штатах превысило 57 тыс. чел., а общее число инфицированных — психологическую планку в 1 млн.

Хотя сравнения с войной во Вьетнаме — одним из самых кровавых конфликтов второй половины XX века — несколько лукавы: собственно американских солдат там погибло порядка 60 тысяч, а с обеих сторон, включая мирных жителей, — целых 2 млн. чел.

Несмотря на столь мрачные совпадения, США готовятся выходить из коронавирусной изоляции. Так, во Флориде недавно количество умерших от «ковида» побило суточный рекорд, но губернатор штата Рон Де Сантис обещает со среды постепенно «размораживать» экономику (разрешить собираться числом не более 10 человек и открыть некоторые предприятия).

Такое решение вызвало жесточайшую критику местной оппозиции из рядов Демпартии США. Мол, отказ от социального дистанцирования приведёт к новому всплеску эпидемии. Но ничего не поделаешь: количество людей, обратившихся за пособием по безработице, превысило 26 млн (почти 1/6 всего экономически активного населения страны), ситуацию нужно выправлять.

Даже оппонент Трампа (и тоже «демократ») Гевин Ньюсом, губернатор штата Калифорния, обещает возобновить работу школ и университетов к июлю (пусть навёрстывают пропущенную программу), а также «в ближайшие недели» открыть непродовольственные магазины и офисы с «малым риском заражения» — где можно соблюдать пресловутое социальное дистанцирование.

Другие страны тоже одна за другой выходят из коронавирусной блокады.

В Китае (где пять месяцев назад произошла первая вспышка «ковида») постепенно снимают ограничения на внутренние путешествия — например, в Пекин в ближайшее время смогут приезжать жители провинций КНР с благополучной эпидемиологической ситуацией.

Правительство Испании обещает вернуться к нормальной жизни к июню. Количество смертей от «короны» колеблется у цифры 300 чел. в день (втрое меньше, чем в период пика). Смягчение режима начнётся 4 мая и будет разниться от региона к региону. Например, откроют парикмахерские и другие заведения, куда можно приходить по записи (чтобы люди не толпились в зале, нарушая дистанцию). Рестораны по-прежнему продолжат работать лишь на вынос. Разрешат «публичные собрания», например, для похорон кого-то из членов семьи.

Только по официальной статистике, нынешняя безработица в королевстве превышает 14%.

Во Франции власти тоже намерены начать смягчение карантина. По мнению премьер-министра Эдуара Филиппа, изоляция «спасла десятки тысяч жизней», но пора выздоравливать и экономике. Теперь главный способ предохранения от «чумы-2020» — не массовая изоляция, а массовое тестирование: сейчас в стране делают 700 тыс. тестов в неделю, а выявленных больных и их близких точечно отправляют в карантин.

С 11 мая возобновят работу школы и некоторые предприятия. При этом кафе, рестораны и пляжи по-прежнему остаются закрыты до конца июня, а спортивные мероприятия отменяются до сентября.