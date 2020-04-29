Физики и лирики объединились: женская поэзия, обрывки фотографий и лисы-оборотни

В Политехе состоялась вторая серия "поэтических чтений". Бдения сиховорцев проходили 12 часов подряд, впрочем, как и 3апреля, когда в прямом эфире прошла первая часть мероприятия.

В сумме два эфира собрали больше 500 тысяч просмотров, что полностью опровергает популярную точку зрения, что поэзия изжила себя.

Чем можно объяснить такой фурор?

Во - первых, растущим трендом на онлайн-площадки. Популярность бабахнула у «ЯндексЭфира», где начали проводиться «карантинные концерты», ютуб-трансляции собирают сотни тысяч зрителей. Должно же быть хоть что-то хорошее, кроме новостей о COVID-19 или скачков цен на нефть.

Во – вторых, Политех это довольно намоленное в интеллигентской среде место. Там Корней Чуковский на взлете карьеры читал лекцию о футуристах, которые позже облюбовали большой зал музея института под свое поэтическое гнездо. Из него и вылупился Маяковский в эпатажной канареечно-желтой кофте, и впервые прочитал «Облако в штанах». В 1918 году там избрали «королем поэтов» Игоря Северянина. Стены этого здания слышали Блока, Цветаеву, Есенина, Ахматову, Мандельштама.

В 2007 там прошли новые «выборы короля поэтов». Монархом стал Дмитрий Воденников. Его мир это блики света, «репейник, который даже в джинсы не зашить», «женщина, как сладкая могила», призраки, полутона, «жаркий жадный лев» со сверкающими глазами, неуловимый пульс жизни. Если вы не хотите разбираться в этих тонких материях, то хотя бы посмотрите, как он гладит любимицу таксу Чуню.

Поэтический марафон #ПолитехLive _ Дмитрий Воденников.

Лирично прочитала стихи Веры Павловой актриса театра и кино Игнеборга Дапкунайте. Это емкие и сатиричные произведения, напоминающие небольшие сборники житейской мудрости: о свадьбе родителей, о том, что «если не о чем будет жалеть, значит, нечего было желать». Был прочитан и новый «изоляционный стих» в одну строку: «Соблюдайте мою тишину».

Поэтический марафон #ПолитехLive _ Ингеборга Дапкунайте.

Айгель Гайсина, солистка дуэта «АИГЕЛ» из Набережных Челнов представила свои тексты. Это странный и чарующий мир, воспроизводимый от крика до шепота: «обои, напоминающие рисунком помехи в телевизоре», женщины, решающие личностные и семейные проблемы, отношения между людьми, влюбленными и не очень.

Поэтический марафон #ПолитехLive _ Айгель Гайсина.

Кирилл Серебренников рассказал о работе над экранизацией книги «Петровы в гриппе» и прочел стихи её автора – Алексея Сальникова. «В хорошем стихотворении обязательно должен быть снег, ребенок и трамвай», «абсолютно золотая смерть по имени Полина», «спать пора, и слава Богу», - в этих строках есть что-то потрясающе близкое, но сюрреалистично – странное, «так, что дальше не продолжить».

Поэтический марафон #ПолитехLive _ Кирилл Серебренников.

Во время трансляции можно было лампово посидеть на кухне с кинорежиссером и художественным руководителем театра «Практика» Иваном Вырыпаевым, слушая стихи Дмитрия Быкова о студенчестве, о том, как «все не ладится в этом мире», о дворах на пути из булочной, и узнать «а легко ли сдирать с души такую кожуру»?

Поэтический марафон #ПолитехLive _ Иван Вырыпаев.#ПолитехLive #ИванВырыпаев Драматург, актёр и кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Художественный руководитель театра Практика Иван Вырыпаев читает стихи Дмитрия Быкова 3 апреля 2020 года более 50 авторов и чтецов приняли участие в 12-часовом Поэтическом марафоне #ПолитехLive при поддержке платежной системы Мир . Политех всегда был центром поэтических чтений и баталий. В музее выступали великие поэты и писатели Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Анна Ахматова и многие другие.

Художественное высказывание оформил и один из лидеров движения московского концептуализма – Лев Рубенштейн. Память о детстве и старых друзьях, «обрывок фотография, плывущий по весеннему ручейку» - кинолента из различных временных промежутков, объединённых одним - дыханием настоящей поэзии.

Поэтический марафон #ПолитехLive _ Лев Рубинштейн.

Экстравагантно зачитал несколько стихотворений поэт-перформер Александр Дельфинов, рассказав о «браке коммуникации», лисах-оборотнях, деревенском кладбище и убежавшей из Лувра Джоконде. Пост - фольклор или пост-ирония?

Поэтический марафон #ПолитехLive _ Дмитрий Воденников.

Пока что рано утверждать, что Политех станет новым центром притяжения для всех деятелей искусства. Но можно с удовольствием прикоснуться к прекрасному, просто кликнув на записи трансляций: вот первая, вторая часть появится в ближайшее время.