«Такого еще не было!»: Путин охарактеризовал ситуацию в энергетике

ВСЯ ЭНЕРГЕТИКА ПОД УДАРОМ

- Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого еще не было, - лаконично описал ситуацию в энергетике Владимир Путин. - Я видел некоторые ваши заявления публичные и согласен: такого еще не было.

Президент в очередной раз собрал на телесовещание всех ключевых участников отечественного энергорынка, чтобы обсудить перспективы и шаги, которые необходимо предпринять.

- В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьёзными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы,- напомнил Путин. - Распространение коронавируса и вынужденные ограничительные меры самым негативным образом сказались на мировой экономике, спрос на энергоресурсы сократился.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Энергетика – сложная отрасль. У каждого сектора свои потребности и свои подходы для преодоления трудной ситуации. Но главная задача – обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа.

- Государство будет поддерживать энергетиков - ведущие компании российского ТЭКа входят в перечень системообразующих предприятий.

- Нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населённых пунктов страны.

- Необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов, для предприятий реального сектора.

В ИЮЛЕ НЕФТЬ НАЧНЕТ ДОРОЖАТЬ

- Ситуация в топливно-энергетическом комплексе на фоне ограничений из-за коронавируса непростая, но не критическая, - заявил глава минэнерго Александр Новак. - ТЭК сегодня работает в условиях замедления мировой и отечественной экономической активности. Отрасль надежно обеспечивает энергоснабжением население, промышленных потребителей, внутренний рынок - нефтепродуктами, углем.

Докладывая о ситуации с ценами на нефть, министр предположил, что уже через месяц можно будет увидеть устойчивый рост.

- Сокращение мирового спроса на нефть близко к своему пику, дисбаланс на рынке может начать уменьшаться во второй половине мая, - сказал Новак. - На рынке мы видим "зеленые ростки" увеличения спроса. С учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, есть оптимистические оценки о начале выправления ситуации на мировых нефтяных рынках, начиная со второго полугодия.

При этом он отметил, что стоимость бензина и дизельного топлива на заправках в России с начала года не изменилось, а коронавирус почти вполовину убавил спрос.

- В розничном сегменте рынка топлива на АЗС падение спроса на автомобильный бензин в апреле составило 40-50%, на дизельное топливо - примерно 30%, а падение потребления авиакеросина превысило 50%, - доложил министр.

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