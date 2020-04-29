2020-04-29T16:57:22+03:00
Звезды

"Сняла с себя все лишнее": у поклонников перехватило дух при виде безупречной фигуры Глюкозы

Наталья Чистякова-Ионова поделилась пикантным снимком
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья выкладывает снимки от которых у фанатов дух захватывает.Наталья выкладывает снимки от которых у фанатов дух захватывает.Фото: Instagram.com
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Наталья Чистякова-Ионова, известная как певица Глюкоза, более 10 лет счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Супруги воспитывают дочерей Веру и Лиду. За жизнью 33-летней певицы в соцсетях следят более двух миллионов подписчиков. Артистке есть что показать и чем похвастаться перед публикой. Иногда она радует поклонников и откровенными кадрами, от которых, по словам фолловеров, у них "аж дух перехватывает".

Глюкоза, как и все россияне, во время пандемии коронавируса находится на самоизоляции с семьей - мужем Александром Чистяковым и дочками Верой и Лидой. За месяц вынужденного пребывания дома артистка много философствовала и не скрывала - ей, порой, хочется просто побыть в тишине, наедине с собой.

Но на днях Наталья решила дать бой хандре и разместила пикантное фото. В кадре вокалистка позирует в чем мать родила, набросив лишь сверху прозрачный плащ.

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Обнаженная Глюкза произвела фурор безупречной фигурой
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К слову, за время самоизоляции звезда сменила цвет волос, которые заметно отрасли. На фото она предстала с русыми волосами вместо привычного блонда.

Поклонники пришли в восторг от "горячего" образа своей любимицы: "Все бы девушки так ходили", "Наташа с каждым часом краше", "Желанная женщина", "Идеальная", "Безупречная фигура", "Правильно, когда тяжело на душе и в одежде, надо все лишнее сбросить", "Да итак сняла с себя все лишнее", "Волшебная красота", "Сними плащ, пожалуйста", "Я даже дышать перестала, глядя на нее".

Стоит отметить, что Наталья периодически делится с публикой секретами своей красоты. Как известно, певица давно занимается йогой. В питании звезда тоже избирательна. Недавно она рассказала, как ей удается оставаться стройной. Оказалось, что артистка давно отказалась от продуктов и блюд, содержащих глютен. Также в ее рационе много свежих овощей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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