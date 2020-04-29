Больницы получат 1 млн медицинских масок

Турчак рассказал, что многие региональные предприятия переориентировали производство на пошив медицинских масок и других средств защиты для медиков. Это позволило сохранить рабочие места и вовремя оказать больницам помощь. Об этом сообщает kursdela.biz.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал всех единороссов направить свои месячные зарплаты на борьбу с коронавирусом. Деньги будут потрачены на покупку масок и медицинских костюмов для врачей, а также на закупку компьютерной техники для школьников из малообеспеченных семей, чтобы они учились в дистанционном режиме.

С “Единой Россией” сотрудничает крупный социально ответственный бизнес, чтобы вместе помогать больницам. Одним из таких партнеров партии является компания WildBerries – крупный российский онлайн-ретейлер. Компания запустила собственный проект под названием «ВсемРабота»: временное трудоустройство в организации могут получить люди, которые попали под сокращение и испытывают финансовые трудности. Также ретейлер активно занимается благотворительной деятельностью. WildBerries поможет ЕР поставить в субъекты РФ миллион медицинских масок.

Как пишет сайт “Единой России”, директор отдела по взаимодействию с органами государственной власти компании WildBerries Кристина Спирева заявила, что волонтерские центры и благотворительные организации будут передавать средства защиты больницам, в которых лежат пациенты с коронавирусом. Так, благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки направит 100 тысяч медицинских масок московским врачам скорой помощи. Также средствами защиты планируется обеспечить все волонтерские центры «Единой России», которые работают в каждом субъекте РФ, добавила Спирева.