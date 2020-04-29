Пауло Дибала мог заразить коронавирусом Криштиану Роналду

В рядах туринского «Ювентуса» еще в марте выявили несколько носителей коронавируса. А вчера оказалось, что вылечились еще не все. Четвертый тест, проведенный за последние шесть недель у аргентинца Пауло Дибалы, вновь дал положительный результат.

О том, что он вместе со своей девушкой заразился коронавирусом, Дибала сообщил в Инстаграм еще 21 марта: "Привет всем, я хотел сообщить вам, что мы только что получили результаты теста Covid-19. У меня и Орианы тест показал положительный результат. К счастью, мы в отличном состоянии. Спасибо за ваши сообщения. Привет всем".

Все 40 дней заболевание у Дибалы проходило бессимптомно. Его физическое состояние остается в норме. Тем ни менее футболист теперь оказался под пристальным вниманием врачей, ведь его случай еще не изучен. Никто толком не знает, как долго человек может быть носителем коронавируса.

При этом Дибала оказался третьим футболистом "Юве", у кого нашли эту заразу. Первым был защитник Даниэле Ругани, у которого вирус определили еще 12 марта. 17 марта заболел полузащитник Блез Матюид. Кстати, вчера пресс-служба туринского клуба сообщила, что оба они теперь здоровы, по два последних теста оказались отрицательными.

А вот Дибале, похоже, придется пройти интенсивную терапию. Ведь уже 4 мая у команд Серии А должны открыться тренировочные лагеря, а пускать на базу инфицированного футболиста явно опасно. При этом непонятно, может ли сам спортсмен, у которого болезнь проходит без симптомов, вообще приступать к физическим нагрузкам?

Ситуация интересна еще и тем, что не будь Дибала игроком известного клуба, где заболели его партнеры, его бы никто проверять не стал. А сколько таких носителей коронавируса сейчас в Италии, да и в других странах, сказать невозможно. Такие люди не попадают в статистику, но сами того не зная, могут быть переносчиками заразы.

Итальянские журналисты теперь пытаются выяснить, кого еще, кроме своей девушки, мог заразить Дибала. Оказалась, что в одном из весенних матчей чемпионата Италии Паоло после гола обнимался с Криштиану Роналду. Португалец с объявлением пандемии сразу улетел к своей больной маме на Мадейру, но никаких тревожных новостей оттуда не поступало. Тем ни менее теперь говорят, что вирус мог затаиться…

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