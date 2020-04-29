«Право на ерунду»: истории о кризисе, домашнем бардаке и пельменях от учатников арт-флешмоба «ИЗОляция»

Во время самоизоляции мы достигли большой культурной победы. Про нашу группу "Изоизоляция", где косплеят известные картины, написала "New York Times"

- Самое интересное, что группа "Изоизоляция" стала не результатом культурной политики или кураторского проекта. Это - настоящий национальный феномен, как будто воткнули палку в землю, и она зацвела, - говорит драматург Валерий Печейкин.

А мы, в свою очередь, представляем вниманию читателей основные выдержки из материала.

Пока Москва живет под куполом коронавируса, банальное сливается с возвышенным. Сосиски становятся розами, мандаринами, подсолнухами, если нарезать и разложить их под правильным ракурсом. А сын-подросток может призвать дух почившего Кандинского абстрактным хаосом своей комнаты.

Группа в Фейсбуке «ИЗОляция» набрала 540000 подписчиков со всех уголков земли за месяц со дня создания. Более трети ее подписчиков – иностранцы. Группа родилась в Москве, ее идейный создатель – 38-летняя Екатерина Брудная – Челядинова занимает руководящую должность в технологической компании. Она с компанией друзей-единомышленников начали воссоздавать картины, чтобы отвлечься от грустных новостей.

30 марта они создали группу в Фейсбуке, выложив туда свои работы. В этот день в Москве ввели жесткий карантин: выходить на улицу можно только для выгула собак и не дальше 100 метров от дома.

Воссоздание шедевров – не новая инициатива. Многие музеи, в том числе Гетти в Лос-Андежелесе и Рейксмюзеум в Амстердаме просят любителей искусства присылать фото своих попыток воссоздать любимые картины. Голландский профиль «Tussen Kunst & Quarantaine» в Инстаграме, который тоже собирает воссозданные в карантинный период произведения искусства, собрал уже более 239 000 подписчиков.

Но на Фейсбуке подписчики Брудной-Челядиновой самые активные.

По ее словам, в группе уже более 32000 постов, и она или кто-то из 15 ее друзей лично проверили каждую из них на предмет соответствия критериям группы. А это: никакого фотошопа, никакой критики, никаких фотографий не из дома. Состав группы - мультикультурен: 200 000 подписчиков живут в России, 80 000 - на Украине, 41 000 – в США.

Среди мрачности пандемии, люди стали находить яркие краски в творчестве, самоизоляция порождает шедевры, на которые раньше не хватало времени и энтузиазма.

Сергей Тесслер в роли Дискобола Мирона ЭлеутерскогоФото: Facebook

Пользователи Фейсбука присылают более тысячи фотографий в день. Они подключают к созданию шедевров членов семьи, питомцев и предметы домашнего быта, чтобы интерпретировать культовые произведения.

Как вызвать дух Кандинского?

Узнав о группе, Юлия Василенко, учитель игры на фортепиано из города Нью-Хевен, штат Коннектикут, решила, что она не ограничится лишь визуальным воссозданием деталей картины: она решила придать ей новый смысл.

Она взяла за основу «Композицию 4» мастера-абстракциониста Василия Кандинского и решила переложить ее на беспорядок в комнате сына. Она расположила цимбалы, гитару и игрушечную лодку среди разных мелких предметов, чтобы отразить музыкальные мотивы картины. Синяя резиновая перчатка напоминает зрителю о сегодняшнем дне.Сын скрывается в тени.

«Грандиозно, объективно свершающаяся катастрофа» - так Кандинский описывал эту свою работу, называя ее «Гимном новому сотворению». Василенко (с намеком на коронавирус) процитировала это высказывание в своем фейсбуке, заметив, что она и ее семья «разделяют оптимизм Кандинского».

Грандиозно, объективно свершающаяся катастрофаФото: Facebook

«Теперь у нас как будто появилось право заниматься ерундой, и никто не будет за это критиковать», - говорит Юлия, - «Раньше надо было наводить порядок в комнате. А теперь совсем не нужно».

«Пельмениоз изоляции»

В городе Рига (Латвия), просматривая сайт Пинтрест, 37-летняя Дарья Григорьева наткнулась на мрачную картину с горой черепов – «Апофеоз войны» Василия Верещагина. Дарья, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, говорит, что увидев эту гору черепов, она закричала «Да это же пельмени!».

Дарья – оформитель свадеб. Сейчас, в период отсутствия заказов, она уже собрала свою собственную коллекцию воссозданных произведений искусства и назвала их «Изоляшки».

«Пельмениоз изоляции»Фото: Facebook

Воссоздавая картину Верещагина, она сложила несколько пельменей из своего морозильника на столе перед на фоне синих обоев и разместила картину в группе, озаглавив свою работу «Пельмениоз изоляции».

Через несколько минут в комментариях к ее посту написали «Много кому они их напоминают», прикрепив еще одну фотографию с тарелкой пельменей.

В архивах сети Фейсбук за последний месяц нам удалось найти 34 поста с воссозданием картины Верещагина, в которых в качестве черепов использовались винные пробки, картофель, попкорн, мешки для мусора, яичная скорлупа и куриные кости.

Один украинский бизнесмен даже сложил инсталляцию из 210 рулонов туалетной бумаги, назвав ее «Апофеоз карантина».

«Апофеоз карантина»Фото: Facebook

Нет политике, да - античности!

«В этой группе нет места для политики» - говорит Лидия Петрова, 26-летняя графический дизайнер Киева. Она завернулась в простыню, чтобы изобразить «Ариадну, оставленную Тесеем» Фредерика Лейтона.

Нет политике, да - античности!Фото: Facebook

Как перебороть кризис искусством

Асель Адамбаева (г. Алматы, Казахстан) в феврале бросила работу бухгалтера, чтобы основать свою собственную компанию, пандемия нарушила все планы. Она позирует в синем, как «Любитель абсента» Пикассо. Девушка говорит, что люди из стран бывшего Советского Союза привыкли в трудные времена находить смысл в искусстве.

«У нас всю жизнь кризис», - говорит Асель, - «Надо как-то отвлекаться/выделяться».

«Любитель абсента» ПикассоФото: Facebook

Иерусалимский Горыныч

Израильтянин Михаил Лобзовский, эмигрировавший из Украины 20 лет назад, считает группу возможностью «потешить свое эго» и сохранить контакт с русским миром. Кроме того, Михаил держит в своем доме в пригороде Иерусалима секретное оружие – любимого питона Горыныча.

В своем последнем «творении» он размахивает половником перед лицом Горыныча, как на картине Поллайоло «Геркулес и Гидра». Однако в отличие от Геркулеса, Михаил позирует в штанах, чтобы соблюдать правила группы.

Иерусалимский ГорынычФото: Facebook

Без надежды

Амбар Барера из города Пуэбла, Мексика, работает на местном новостном сайте и не знает, как ей попалась на глаза группа Изоляция.

Но в тот же день, редактируя последнюю мрачную статью о растущем количестве случаев коронавируса в своем регионе, она установила камеру с дистанционным управлением. Затем сложила красное платье, одеяло и чучела на перевернутый стул, забралась в постель, поставила стул на себя, положила угол платья в рот и нажала на кнопку затвора. Это была ее любимая картина «Без надежды» Фриды Кало.

«Я не говорю на вашем языке, но я хочу поделиться этим с вами,» - написала она, - «То, что вы делаете, меня вдохновляет!».

«Без надежды» Фриды КалоФото: Facebook

КОММЕНТАРИЙ

Валерий Печейкин, драматург:

Оказалось, что классическая живопись входит в ДНК русских людей. Поражает просто бешенная наблюдательность и изобретательность, с которой народ имитирует работы классиков: «Песок пустыни" делают из гречки, перья врубелевской Царевны-лебедь — из полиэтилена, а пенные волны Хокусая изображают с помощью кружева и белого кота. Для меня "Изоизоляция" стала доказательством того, что «простые люди» могут нести настоящие золотые яйца. Если им не нужно писать отчет о целевом использовании кота, объяснять концепцию, присылать драфт. Тем кто забыл: искусство всегда было радостью. Будь оно было несчастьем, им бы никто не занимался — без денег, поддержки, здоровья. Поэтому я верю в творческие школы, которые дают возможность сделать «Апофеоз войны» из попкорна. Я убежден, что профессиональное искусство — это непрофессиональное искусство.