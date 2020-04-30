2020-04-30T16:31:41+03:00
Общество

Экологи улучшили систему экомониторинга пластикового мусора в Мировом океана

Новый алгоритм поиска мусора стал возможен благодаря совершенствованию космических снимков
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Ученые научились находить пластиковый мусор в Мировом океане по спутниковым снимкам. Фото: shutterstock.com.Ученые научились находить пластиковый мусор в Мировом океане по спутниковым снимкам. Фото: shutterstock.com.
Изменить размер текста:

Ученые научились лучше находить пластиковый мусор в Мировом океане благодаря спутниковым снимкам. Исследователи обрабатывают информацию с аппаратов Sentinel-2A и Sentinel-2B, что позволяет им получать снимки с наилучшим разрешением — десять метров. Изображения делаются с интервалами в два-пять дней, сообщает Scientific Reports.

Ранее для подобной процедуры использовали спутник Landsat 8, разрешение снимков которого составляет 30 метров, то есть он видел объекты размером от 30 метров. Интервал между его снимками составлял 16 дней, и за такой большой срок можно было пропустить появление нового небольшого мусорного острова.

При этом под действием солнечного света отходы измельчаются и погружаются в воду, и большую часть гигантских мусорных скоплений на поверхности океана не видно. Особенно важным поэтому становится обнаружение новых прибавлений крупного мусора.

Мусор на снимках удаётся обнаружить благодаря отражённому от мусорных скоплений свету. При этом спектральный анализ позволяет отличить пластик от дерева и других материалов. Точность метода в Морской лаборатории Плимута (Великобритания) оценивают в 86%.

Благодаря новому методу океанологам удалось исследовать воды у берегов Северной Америки, Шотландии, Вьетнама, части Средиземного моря. По словам ученых, новый алгоритм поможет оперативно находить "новообразования" и убирать их до того, как пластик измельчится и станет пищей для морских животных.

Масштабы бедствия таковы, что всё новые и новые мусорные острова и континенты видно даже из космоса.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВОЗ назвала 12 мая «логичной датой» для смягчения ограничений по коронавирусу в России
Видимые результаты испытания вакцин от COVID-19 никто не увидит до середины лета
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 6 мая
Вася Ложкин сделал маски с авторскими принтами
Верховный суд прокомментировал порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса
Эксперт оценил идею коллективного иммунитета против коронавируса
Мишустин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и граждан
Компьютер рассчитал точную дату пика коронавируса в России
Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»
Коронавирус заставил богачей научиться уборке и стирке
Интерпол предупредил, что службы доставки еды используют для перевозки наркотиков
«Болезнь прогрессирует»: Проценко сообщил, что в больницу в Коммунарке поступает больше молодых пациентов
В Росгвардии сообщили о 339 инфицированных коронавирусом сотрудниках
Эксперты рассказали, кому в России чаще всего нужна страховка от коронавируса
Путин пообещал принять участие в «Бессмертном полку» онлайн
Гидрометцентр пояснил слова про "аномально теплое лето" в России
Путин считает справедливым распространить меры поддержки на волонтеров в период пандемии
Всплеск COVID-19 может произойти к июню при нарушении самоизоляции на майские праздники
Мэр Киева, боксер и парикмахер: Виталий Кличко постригся через пальцы вместо расчески
В Музее Победы покажут уникальные документы об освобождении узников Равенсбрюка и Заксенхаузена
В Генштабе рассказали, как призывников будут проверять на коронавирус
В Китае ответили на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы: "Никакого интереса"
В ВОЗ считают, что мир не сможет избежать второй волны коронавируса
Эксперты ВОЗ рассказали, спасет ли наличие антител в организме от повторного коронавируса
Генштаб: Сроки весеннего призыва никто не отменял