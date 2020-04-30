Экологи улучшили систему экомониторинга пластикового мусора в Мировом океана

Ученые научились лучше находить пластиковый мусор в Мировом океане благодаря спутниковым снимкам. Исследователи обрабатывают информацию с аппаратов Sentinel-2A и Sentinel-2B, что позволяет им получать снимки с наилучшим разрешением — десять метров. Изображения делаются с интервалами в два-пять дней, сообщает Scientific Reports.

Ранее для подобной процедуры использовали спутник Landsat 8, разрешение снимков которого составляет 30 метров, то есть он видел объекты размером от 30 метров. Интервал между его снимками составлял 16 дней, и за такой большой срок можно было пропустить появление нового небольшого мусорного острова.

При этом под действием солнечного света отходы измельчаются и погружаются в воду, и большую часть гигантских мусорных скоплений на поверхности океана не видно. Особенно важным поэтому становится обнаружение новых прибавлений крупного мусора.

Мусор на снимках удаётся обнаружить благодаря отражённому от мусорных скоплений свету. При этом спектральный анализ позволяет отличить пластик от дерева и других материалов. Точность метода в Морской лаборатории Плимута (Великобритания) оценивают в 86%.

Благодаря новому методу океанологам удалось исследовать воды у берегов Северной Америки, Шотландии, Вьетнама, части Средиземного моря. По словам ученых, новый алгоритм поможет оперативно находить "новообразования" и убирать их до того, как пластик измельчится и станет пищей для морских животных.

Масштабы бедствия таковы, что всё новые и новые мусорные острова и континенты видно даже из космоса.