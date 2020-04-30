Новые правила игры

В то время как фрилансеры (фриланс – работа на себя, вне штата - прим. ред) уже давно освоили навыки, необходимые на «удаленке» и привыкли рассчитывать во всем на себя.

Новый мир фриланса

В феврале 2020 года hh.ru провели опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к фрилансу и рассматривают ли для себя такой вид деятельности. 19% опрошенных планировали перейти на фриланс в этом году, еще 48% не исключали возможности перехода в 2021 году или позже. Работают на себя не только приходящие первыми на ум дизайнеры и фотографы, но и курьеры, мастера мелкого ремонта, таксисты, парикмахеры и многие другие.

Часть опроса была посвящена закону о самозанятых. Это специальный налоговый режим для граждан, которые работают на себя (не являются наемными сотрудниками) и не имеют подчиненных. Он был введен в 2019 году в четырех регионах, а в 2020 расширен еще на 19 и позволяет фрилансерам легально вести бизнес и подрабатывать без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Те, кто оформил самозанятость, могут платить налог с доходов от самостоятельной деятельности по льготной ставке — 4 или 6%.

Результаты опроса показали высокий общественный запрос на новый режим: 29% соискателей из регионов, где не действует закон, отметили в качестве минуса как раз то, что перейти на самозанятость можно пока не во всех регионах РФ. Число зарегистрировавшихся в качестве самозанятых граждан с начала 2020 года выросло почти на 40% и составило более 465 тыс. человек. По данным ФНС активнее других регистрировались самозанятыми таксисты - в прошлом году их количество составляло порядка 20% от всех регистраций в приложении “Мой налог”.

Часто режим самозанятых критикуют из-за отсутствия широкого списка социальных гарантий. Действительно, данная категория граждан не вносит платежи в страховые фонды в обязательном порядке, в связи с чем они не могут рассчитывать, например, на оплату больничных листов. Но с марта 2020 году у самозанятых появилась возможность делать добровольные отчисления в пенсионный фонд, а ситуация, возникшая в России в связи с распространением коронавируса, показала, что в сложной ситуации самозанятые также могут рассчитывать на помощь государства.

На какие льготы могут рассчитывать самозанятые во время пандемии

Во время пандемии коронавируса официально оформившие свой налоговый статус самозанятые могут самостоятельно оформить цифровой пропуск и продолжать работать, если для них сохранилась возможность заработка.

Было объявлено, что самозанятые, потерявшие доход, могут рассчитывать на пособие по безработице. Для этого необходимо будет подтвердить справкой о статусе самозанятого, которую можно оформить онлайн – стаж должен составлять не менее 60 календарных дней с начала года.

Если индивидуальные предприниматели и граждане взяли кредиты как физические лица и их доход за последнее время сократился более чем на 30%, то они могут обратиться за реструктуризацией кредита. Этой возможностью могут воспользоваться и самозанятые, которые совмещены с ИП.

Самозанятые были приравнены к субъектам малого и среднего предпринимательства в получении льготного кредитования и доступа к государственным закупкам. Поэтому сейчас в связи с экстренными мерами сильно упрощено получение кредитов на развитие бизнеса, и этим тоже можно воспользоваться.

Также для самозанятых увеличен срок продления ряда срочных лицензии и разрешений, которые истекают в период с 1 марта и до конца 2020 года.

Кроме того, недавно в Госдуме предложили освободить самозанятых от налогов на время ситуации с коронавирусом, чтобы поддержать тех граждан, чьи доходы сократились.

Работа на себя становится все больше востребованной как в России, так и по всему миру. Фриланс - не только источник дохода, но и возможность выбирать, когда, где и над какими проектами работать, что дает свободу, недоступную штатным сотрудникам. Но многие боятся некоторой степени неопределенности, которую несет с собой фриланс или статус самозанятого. Однако это непростое время показывает, что наряду с другими группами граждан самозанятые имеют доступ к программам поддержки, а их интересы учитываются на уровне с остальными представителями работающего населения.