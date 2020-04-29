Тодоренко щеголяет в колье за 40 тысяч, а Барановская прячет талию: звезды шокируют обновками на карантине

На самоизоляции звездам редко удается похвастаться обновками: ни тусовок, ни концертов, ни премьер. Выходят работать телеведущие и те артисты, кто приходит на передачи в качестве приглашенных героев-звезд. Каждый выход теперь продуман до мельчайших деталей.

Самой яркой звездой последней недели на ТВ стала Юлия Барановская. Она пришла в гости в программу «Вечерний Ургант» в костюме, который точь-в-точь совпадает с цветом ее глаз. К тому же, этот оттенок один из самых модных весной. Костюм у Барановской российского бренда – Louvery. Они специализируются на элегантных костюмах и платьях, средняя цена наряда – 20 тыс. руб. Юлия обычно подчеркивает фигуру приталенными нарядами. Но ни в этот раз: все широкое – талию не разглядеть.

Юлия Барановская сменила приталенные наряды на бесформенныеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стилист Анвар Очилов оценил образ звезды: «Брюки и жилет в стилистики комбинезона – очень модно. Юля умеет красиво и элегантно одеваться. Но вот пиджак можно было подобрать другого цвета – например, красного. И к ним такие же туфли лодочки, и на голову красную ленточку. Либо оставить все как есть, но в макияже сделать яркий акцент на губы или на глаза. Когда макияж сливается с одеждой - это не очень хорошо».

Регину Тодоренко на фоне последних событий не принято хвалить, а мы похвалим – за грамотный выбор платья на финал шоу «Маска», где она была в жюри. Белый – это не только модно весной и летом 2020-го, но и заставляет обратить на себя внимание, причем всегда. На Регине колье EL Jewelry стоимостью 42500 рублей. А смотрится не хуже, чем бриллианты за полмиллиона на наших кинодивах.

Образ Тодоренко безупреченФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стилист считает, что образ Тодоренко безупречен: «На последних модных показах мы видели, что ведущие дизайнеры черпают вдохновение в образах середины 20 века. Регина здесь – девушка из 50 – 60-х годов. Утонченность, легкость, воздушность - образ голливудской дивы. Вторая Одри Хепберн. Здесь женственность и красоту образа подчеркивает… пояс!»

Жасмин так красиво нарядилась на домашний день рождения сына Мирона. Отмечали узким семейным кругом, и певица, как всегда, была очень нарядная. Анвар Очилов комментирует праздничный образ Жасмин: «Певица уделяет внимание каждой мелочи в своем образе, в этом секрет того, что Жасмин неотразима всегда. На детском дне рождении она в стиле «барби», благодаря пудрово-розовому оттенку и фасону платья. Фиолетовый ремень утончает наряд, подчеркивает линию силуэта. Ассиметричный пучок идеальная прическа, чтобы подчеркнуть две отличительных черты апреля: мы дома, но мы не теряем оптимизма и дарим близким и себе хорошее, а в данном случае праздничное настроение».

Жасмин — вылитая элегантная куколкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлиана Караулова выглядит модно и молодежно, благодаря оригинальному декору платья. На эфир «Вечернего Урганта» певица пришла в черном мини-платье трансформере. Накидка на наряд собрана из звезд, сцепленных между собой – модная фурнитура и дизайн, который подойдет и рок-звезде.

Юлианна Караулова — рок-звездаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Дарья Повереннова похвасталась обновкой, которую успела приобрести до введения режима самоизоляции. Теперь можно нарядиться в прямой эфир Instagram. В этом наряде артистки сразу два тренда этого и будущего года – джинсовка и комбинезон. Джинсовые юбки, брюки и комбинезоны можно носить с майками-алкоголичками.

Дарья Повереннова нашла очень модный комбинезонФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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