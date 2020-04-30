В Приморье диких зверей проверят на вирусы

В национальном парке «Земля леопарда», расположенном в Приморском крае, проводится масштабное ветеринарное обследование диких зверей. Цель мероприятия - выявление потенциально опасных инфекционных заболеваний, которые могут угрожать их крупным соседям – дальневосточному леопарду и амурскому тигру.

Опасная болезнь, возникшая у одного вида, способна быстро поразить и других, например, тигров, заражающихся от своих жертв. Это может приводить как к гибели отдельных особей, так и к потере целых популяций, отмечает пресс-служба национального парка.

Поэтому ученые следят за здоровьем лесных обитателей и разрабатывают стратегию предотвращения вспышек эпизоотий среди краснокнижных животных, а значимость таких медосмотров сложно переоценить.

Основными объектами исследования стали барсуки и ежи. Однако, обследование зверюшек дело не простое, поэтому своих пациентов ветеринары находят с помощью живоловушек – специальных контейнеров с приманкой. При этом как отмечают экологи, некоторым особям такое «приключение» только в радость, и они приходят полакомиться повторно.

При медосмотре ветеринары уделяют внимание каждому аспекту звериного здоровья. Временно обездвиженное животное после клинического осмотра взвешивают, измеряют параметры тела, берут анализ крови и делают мазки со слизистых оболочек. По завершении всех процедур зверя отпускают. Собранные образцы проходят предварительный анализ и направляются в ветеринарную лабораторию, где материал исследуется на предмет наличия инфекционных заболеваний.

- Предварительные оценки состояния здоровья обитателей нацпарка радуют: обследованные животные выглядят здоровыми, активны и отличаются упитанностью даже после зимы, – отмечает заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке Юрий Дарман. – Звери прекрасно перезимовали, потенциальных угроз для леопардов и тигров не выявлено, исследования продолжаются.

Национальный парк «Земля леопарда» создан в Приморском крае в 2012 году с целью сохранить и восстановить популяцию самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда, численность которой в России составляет сейчас всего 97 особей. На сегодняшний день более половины из них живёт на «Земле леопарда». Кроме того, здесь обитает и другая кошка, занесённая в Красную книгу — амурский тигр.

Напомним, ранее в Приморском крае приступили к реализации социального проекта по электроснабжению инфраструктуры национального парка «Бикин», предусматривающего установку пяти автономных гибридных электростанций общей мощностью 10 кВт.