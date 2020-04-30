2020-04-29T18:52:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 30 апреля 2020: врач сказал про эффект от ударной дозы витаминов в битве с коронавирусом

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 30 апреля 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Рассказываем о последних новостях про коронавирус в России на 30 апреля 2020 года.Рассказываем о последних новостях про коронавирус в России на 30 апреля 2020 года.Фото: REUTERS
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Официальное число заболевших коронавирусом в России почти приблизилось к отметке в 100 тысяч случаев. Так гласят данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19.

Вместе с экспертами мы разобрались в важном вопросе - а что именно делает аппарат ИВЛ для людей, которые заболели коронавирусом. В каких случаях и зачем применяетя ИВЛ для тех, кто подхватил COVID-19. В то же время, накануне стало известно о громкой истории - полиция поймала мошенников, которые торговали аппаратами ИВЛ. Было изъято оборудование на 200 миллионов рублей.

По заявлениям властей Московской области, регион выходит на пик заболеваемости коронавирусом. С начала эпидемии диагноз поставили более 10 тысячам человек. Отметим, что после того, как режим нерабочих дней продлили до конца майских праздников, то встал вопрос о продлении цифровых пропусков жителям столицы. "КП" подробно рассказывает, как сделать все необходимые манипуляции. К слову, погода на майские, по прогнозам синоптиков, будет отличной. Но важно помнить - все эти дни необходимо оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции. Все это необходимо, чтобы победить распространение коронавируса.

В интервью "КП" эксперт сказал, чем отличается коронавирус от ВИЧ и сможет ли Covid-19 навсегда поселиться в теле человека. А врач сказал, помогут ли витамины в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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