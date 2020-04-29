«Аблигация или Облигация?» Неповторимой Ларисе Удовиченко — 65 лет!

Одна из самых женственных актрис советского и российского экрана Лариса Удовиченко празднует юбилей. Это она разделась в «Сукиных детях», отказала Владимиру Высоцкому, а еще не сыграла Варю Синичкину в картине «Место встречи изменить нельзя». «КП» поздравляет замечательную актрису с юбилеем и проходит по фотографиям, отражающим творческий путь Ларисы Ивановны.

«Юлька» (1972)

Социальная драма «Юлька» стала первой заметной, хоть и небольшой ролью молодой актрисы после эпизода в фильме «Счастливый Кукушкин», где Удовиченко дебютировала в 15 лет. Из говорухинской приключенческой картины «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1973) небольшой эпизод с актрисой пришлось вырезать на монтаже.

Социальная драма «Юлька» стала первой заметной, хоть и небольшой ролью молодой актрисы

«Красное и черное» (1976)

В экранизации Стендаля актрисе довелось сыграть кокетку Аманду Бине. Это не самая заметная роль Удовиченко, но вы только посмотрите, какая красота и мощь готического образа!

В экранизации Стендаля актрисе довелось сыграть кокетку Аманду Бине

«Место встречи изменить нельзя» (1979)

«Слишком уж лирической, хорошей, правильной, но скучноватой» Варей Синичкиной в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» 24-летняя актриса отказалась. Своенравный режиссер отреагировал резко: «Какая ты Манька? Ты больше ангел, нежели женщина сомнительного поведения.

Варей Синичкиной актриса быть отказалась

Не хочешь играть Синичкину - вали домой». Она и уехала. Но в итоге Удовиченко все же утвердили на роль Марии Колывановой, известной в преступном мире как Манька Облигация. Это до сих пор одна из лучших работ Ларисы Ивановны. Ряд фраз героини — «Аблигация или облигация?», «Не бери на понт, мусор» — стали крылатыми. А ведь и на роль Маньки было много претендующих, в том числе и Любовь Полищук.

Удовиченко все же утвердили на роль Марии Колывановой

«Обыкновенное чудо» (1979)

Могла актриса исполнить и роль Принцессы в комедии Марка Захарова «Обыкновенное чудо», но утвердили на роль Евгению Симонову.

Могла актриса исполнить и роль Принцессы в комедии Марка Захарова

«Экипаж» (1980)

Тоже самое и с советским блокбастером «Экипаж» Александра Митты. Удовиченко пробовалась на роль стюардессы Тамары, которую в итоге сыграла Александра Яковлева.

Пробы к фильму «Экипаж»

Александра Яковлева

«Мэрри Поппинс, до свидания!» (1983)

В роли Миссис Бэнкс, мамы английского семейства, Удовиченко выглядела элегантно, изящно и мегаорганично, словно и жила до этого все время в Британии. Может, европейскость была заложена в актрису с рождения, ведь на свет маленькая Лариса появилась в Австрии и провела детство в Вене?

В роли Миссис Бэнкс, мамы английского семейства, Удовиченко выглядела элегантно

«Сукины дети» (1990)

В этой драме Удовиченко запомнилась смелостью и прекрасной фигурой. Ее героиня Татьяна, будучи женой главного героя, приходит к чиновнику (в исполнении Леонида Филатова) Минкульта и просит его помощи, раздеваясь полностью. Довольно смелый по тем временам поступок.

В этой драме Удовиченко запомнилась смелостью и прекрасной фигурой

«Кавказская пленница!» (2014)

Не сыграв в оригинальной советской и смешной комедии Леонида Гайдая, Удовиченко попала в современную странную российскую адаптацию этого фильма — и сыграла роль помощницы главврача психушки, которую в той картине исполнила Людмила Гребешкова.

Удовиченко в новой "Кавказской Пленнице".

«Барс» (2019)

Последняя на настоящий момент роль Удовиченко. В сериале «Барс» актриса сыграла маму главного героя. Зрители заметили, что она прекрасно выглядит и не растеряла ни капли таланта.

Последняя на настоящий момент роль Удовиченко

Белый, Эшпай и Болгарин

Брак с Александром Панкратовым-Белым (не путать с Панкратовым-Черным!) случился еще в студенческие годы и распался очень скоро. Он был фиктивным. Вторым мужем Удовиченко стал режиссер Андрей Эшпай — но и с ним семейная жизнь не сложилась. В 1987 году третьим супругом актрисы стал коммерсант Геннадий Болгарин. Они прожили вместе 13 лет, Удовиченко родила ему дочь Марию (32 года), а в 2000 году развелись. С тех пор Лариса Ивановна замужем не была.