2020-04-29T18:58:58+03:00
Экономика

ПСБ получил заявки по льготному кредитованию предприятий на 50 млрд рублей

Программа действует в рамках мер господдержки важных отраслей экономики
Ксения БОГДАНОВА
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..Фото: Shutterstock
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С начала действия новой программы льготного кредитования Промсвязьбанк получил более 40 заявок от системообразующих предприятий на сумму 50 млрд рублей. Финансирование предоставляется в рамках государственной программы поддержки системнообразующих предприятий.

При одобрении заявки клиенты получат кредиты на срок до одного года по ставке не выше 5% годовых. Эти средства помогут бизнесу сохранить стабильность в сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Предприятия могут потратить деньги по своему усмотрению на пополнение оборотных средств: выплату зарплаты, погашение транспортных расходов или аренды, оплату страховых взносов или коммунальных платежей.

По словам представителей ПСБ, первые дни после запуска программы показали, насколько она востребована среди клиентов. Банк сотрудничает с 60 крупными предприятиями, признанными правительством системообразующими, и собирается и дальше оказывать всестороннюю поддержку важным для страны отраслям, как гражданским, так и оборонным.

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