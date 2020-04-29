В Москве репетитора по итальянскому языку задержали с наркотиками и оружием

Ранним утром к 29-летнему репетитору итальянского языка Теймуру В.* позвонили в дверь. Ничего не предвещало беды, мужчина спокойно отворил и увидел на пороге приветливых оперативников. Опергруппа прибыла в квартиру на Ленинском проспекте в Москве для обыска, в ходе которого выяснилось, что Теймур похоже слишком проникся не самой лучшей стороной итальянской культуры.

«В квартире 29-летнего москвича были обнаружены 3 единицы автоматического оружия, два пистолета и 770 патронов к ним. Также в ходе санкционированного обследования жилого помещения были найдены наркотические вещества общей массой 486 грамм. Согласно справке об исследовании, веществом оказался амфетамин» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Репетитор по иностранным языкам был задержан на месте. Все изъятое направлено на комплексную экспертизу. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 - Приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также части 5 статьи 228.1 - Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств.