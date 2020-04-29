«Главная задача - сделать так, чтобы люди элементарно не голодали»

Пандемия коронавируса ударила не только по здоровью, но и по кошельку. И чем дольше будет сохраняться режим самоизоляции, тем сложнее будет восстанавливаться экономика. Эксперты это понимают. Бизнес готовится к худшему. А в правительстве пока надеются, что все обойдется. Каким будет мир после того, как нам удастся победить коронавирус? Как сделать так, чтобы он остался не менее комфортным? И кому сейчас нужно помочь в первую очередь? Эти и другие темы обсудили российские и иностранные эксперты на Первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из центра Евразии».

«НАДО ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕХ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ»

Денежная поддержка, которую выделило федеральное правительство на антикризисные меры, - это два триллиона рублей. С одной стороны, приличная сумма. С другой, в относительных величинах это в пять раз меньше, чем выделяют развитые и развивающиеся страны мира. А помощь нужна существенная. По данным ВЦИОМ, у 63% россиян нет никаких сбережений. При этом многие из них в нынешних условиях оказались без работы и каких-либо источников дохода.

- Небольшое наблюдение. Моя супруга вот уже две недели работает волонтером. Она разносит продуктовые наборы нуждающимся людям. Каждый вечер приходит домой и плачет, - рассказал на пленарной сессии «Новая реальность: государство и глобальные вызовы» глава Башкортостана Радий Хабиров. - Она рассказывает тяжелые истории. Мы даже не представляем, как сейчас тяжело многим людям.

По словам Хабирова, стандартные показатели, по которым соцзащита привыкла определять нуждающихся, сейчас плохо работают. Это не только пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

- Зачастую это просто семьи, которые оказались без работы и без каких-либо денег, чтобы прокормить своих детей, - пояснил Радий Хабиров. - Одна из наших главных задач - определить таких людей и целевым образом доставить до них помощь. Мы живем в 21 веке, в большой и сильной стране. Надо сделать так, чтобы люди элементарно не голодали.

Частично находить нуждающихся помогают благотворительные организации и волонтеры. Но их усилий все-таки недостаточно. На уровне правительства должна быть принята масштабная программа помощи. К примеру, сейчас ни рубля от государства не могут получить те, кто работал в теневом секторе и лишился дохода.

«ПОДДЕРЖАТЬ СПРОС - ЭТО ДАТЬ КИСЛОРОД БОЛЬНОМУ БИЗНЕСУ»

- Наша задача - обеспечить граждан возможностями на период безработицы. Это должны быть субсидии, которые позволили бы сохранить минимальное качество жизни, - считает Светлана Чупшева, гендиректор Агентства стратегических инициатив.

- Меры по поддержке уровня жизни в стране проводить нужно, но эти выплаты должны быть ориентированы на результат. То есть помогать нужно действительно нуждающимся, - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его мнению, охват не должен быть всесторонним. Деньги можно не выделять бюджетникам, которые сохранили свои зарплаты; пенсионерам, которые и так получают пенсии; и обеспеченным гражданам, у которых зарплата была больше пяти МРОТ, то есть свыше 60 тысяч рублей в месяц.

- Когда больной и ослабленный бизнес выйдет с постельного режима, ему нужен будет кислород. А это спрос со стороны потребителей. Поэтому нужно поддержать спрос, чтобы бизнес смог нормально дышать и жить, - говорит Борис Титов.

Напомним, первым идею «народных выплат» озвучил известный экономист Константин Сонин. Он предложил раздать россиянам по 10 - 30 тысяч рублей в качестве антикризисной поддержки. И при этом не забюрокрачивать процесс, чтобы помощь дошла до людей как можно быстрее. По его мнению, в период карантина это никак не отразится на ценах, потому что люди, опасаясь грядущего кризиса, не будут транжирить деньги, а станут покупать лишь самое необходимое.

«РАСШИРИТЬ ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ»

У экспертов вызывает большие нарекания и объем поддержки бизнеса. Она недостаточна, считает большинство экспертов. При таком объеме госпомощи большинству малых и средний предприятий проще закрыться сразу, чем наращивать кредитную нагрузку, биться в агонии несколько месяцев, а потом все равно закрыться, но с большими долгами перед банками.

- Спрос падает. Цепочки поставок товаров и услуг уже рвутся. Экономический вирус распространяется быстрее, чем коронавирус. Сегодня можно сказать, что те усилия, которые делает государство по поддержке бизнеса, идут по нарастающей, но по многим вопросам мы опаздываем. Мы уже понимаем, что большое количество людей или уже уволены, или получают меньше доходов, или находятся в отпуске с частичным или без содержания, - говорит Борис Титов.

Правительство предложило лишь беспроцентные кредиты на зарплату и минимальные субсидии. Да и то лишь тем компаниям, которые работают в пострадавших отраслях (есть специальный список). По оценкам АСИ, мерами поддержки смогут воспользоваться очень немногие.

- На наш взгляд, стоило бы изменить подход к критериям отнесения пострадавших отраслей. Сейчас это очень ограниченный перечень. Под него попадают не более 3% от всех предприятий малого и среднего бизнеса. Поэтому, чтобы снизить темпы роста безработицы, первоочередные решения - это помощь большему числу пострадавших отраслей и тех компаний, которые еще не пострадали, но находятся в рисковой зоне, - считает Светлана Чупшева.

По ее словам, очень важно обсуждать с бизнесом принимаемые меры. Ведь сейчас зачастую выходит так, что правительство предлагает одно, а предпринимателям нужно совсем другое.

- Мы понимаем, насколько непросто сейчас малому бизнесу. Но если убрать с него хотя бы фискальную, кредитную и имущественную нагрузку, то он будет сам думать, куда двигаться и что делать. Перенесите обязательства по налогам на полгода не только отраслям, отнесенным к пострадавшим, но и всему малому и среднему бизнесу. Помогите с переносом арендных платежей. Решите вопросы с задолженностью перед банками. Все остальное бизнес решит сам, - говорит Александр Калинин, глава ОПОРЫ России.

Примечательно, что в предыдущие кризисы малый бизнес никакой поддержки от государства не просил. Это было бессмысленно. Но сейчас карантин принудительный, то есть заниматься некоторыми видами предпринимательской деятельности запрещено в принципе. В этих условиях хотя бы небольшая поддержка выглядит справедливой.

«ЕСЛИ НЕ НАЧНЕМ РАБОТАТЬ - БУДЕТ АТРОФИЯ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ»

Нынешние ограничения - временные. Это все понимают. И хотя срок не ясен, рано или поздно пандемия и карантин закончатся. Но что будет потом? В бизнес-объединениях считают, что восстановление экономики может затянуться, если не помочь бизнесу выйти из режима самоизоляции с минимальными потерями.

- Даже если бизнес откроется, то до конца года все преференции и льготы должны сохраняться. Это важная для нас позиция. Потому что требования о социальной дистанции будут сохраняться. Поэтому выручки в первые месяцы не будет. Это в большинстве случаев не позволит бизнесу выйти даже не самоокупаемость, - считает Светлана Чупшева.

Новая реальность будет такой, что потребители с большой вероятностью будут покупать меньше товаров и услуг. Во-первых, потому что у них упадут доходы. Во-вторых, потому что решат сэкономить какую-то сумму денег, опасаясь второй волны пандемии и продолжения режима самоизоляции. А это может подкосить многие отрасли и запустить эффект домино, который приведет к экономической депрессии.

- Надо смотреть на возможность выхода отдельных отраслей из карантинного состояния. Если мы не начнем работать, экономика сильно просядет. Цепочки распространения товаров и услуг (кровеносная сеть бизнеса) еще подлежат восстановлению. Если не запустить работу, будет атрофия отдельных органов. А это уже серьезно повлияет на здоровье всего тела нашей экономики, - считает Борис Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, выходить на работу нужно с серьезными санитарными ограничениями, но все-таки выходить. При этом на ближайшие несколько лет правительству нужно забыть о том, что малый бизнес является поставщиком налогов в бюджет. Это позволит преодолеть социальные последствия кризиса.

- Надо забыть о том, что малый бизнес является поставщиком денег в бюджет. Малый бизнес - это социальная функция, создание базовой занятости, - считает бизнес-омбудсмен.

Напомним, в нашей стране доля малого и среднего бизнеса не превышает 20% в ВВП. Для сравнения, в развитых странах этот показатель превышает 50%. Это делает экономику более устойчивой и динамичной.

КСТАТИ

Пора строить дороги?

По мнению экспертов, чтобы вытащить экономику из кризиса, можно использовать проверенный временем способ - государственные инвестиции в развитие инфраструктуры. Хрестоматийный пример - строительство дорог Рузвельтом во время Великой Депрессии. У такого рецепта есть большой плюс - и создание рабочих мест, и строительство того, что так или иначе потребуется в будущем.

- Сейчас очень важно, чтобы государством сформировало спрос в экономике. Общественные работы, запуск инфраструктурных проектов, инвестиции в здравоохранение и образование. Это потянет за собой занятость и в малом бизнесе, - считает Александр Калинин. - Сейчас самое время принимать важные решения в налоговой и тарифной политике. И наконец сделать так, чтобы почти любую продукцию было выгодно производить внутри страны.

- Инфраструктурные проекты - это возможность предотвратить резкий рост безработицы, - согласен с коллегой Алексей Репик, сопредседатель «Деловой России». - Но это должны быть точечные проекты на местах.

Большинство крупных консалтинговых компаний рисуют примерно похожую картину развития кризиса. Сначала резкое падение (которое, по сути, уже произошло), а потом очень медленное восстановление.

- Правительство уже сегодня должно думать о будущем. У России - огромный потенциал роста. Мы можем расти до 10% в год. У нас жутко недоинвестированная экономика, огромное число ниш, которые могут сделать нашу страну одной из самых динамично развивающихся, - уверен Борис Титов.