Башкирский международный онлайн-форум станет ежегодным

28 апреля в Уфе завершил работу Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». В его работе приняли участие более 100 спикеров из 35 стран мира.

- Мы приняли решение – теперь онлайн-форум «Взгляд из сердца Евразии» будет ежегодным. Потому что прошедший вчера конгресс оправдал все наши ожидания как по участию спикеров уровня Нассима Талеба, Митио Каку, Люка Бессона, Парага Ханны и многих других, по количеству зрителей (почти 6 млн из 35 стран мира!), так и по интересным суждениям, способным помочь нам выйти из кризиса. Меня часто спрашивали - зачем я это делаю. А делаю я это затем, чтобы выдавить, наконец, из нас комплекс провинциализма. Чтобы мы не стеснялись генерировать современные идеи, тем более, что таковой потенциал у нас есть. Чтобы мы не стеснялись быть площадкой мероприятий самого высокого мирового уровня. Потому что в конечном итоге это делает нас инвестиционно привлекательными, что ведет к повышению уровня жизни наших людей, - сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» состоялся 28 апреля. Ведущие российские и мировые эксперты обсудили проблемы, с которыми столкнется мир после пандемии коронавируса, а также пути выхода из кризиса. Конференция прошла в интерактивном формате на базе уникальной платформы bashkiria-live.com и стала первым глобальным форумом в России после отмены публичных мероприятий. Сопредседателями проекта выступили Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, ректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.