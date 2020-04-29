2020-04-29T20:14:23+03:00
Экономика

Башкирский международный онлайн-форум станет ежегодным

Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров
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Радий ХабировРадий ХабировФото: предоставлено организаторами
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28 апреля в Уфе завершил работу Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». В его работе приняли участие более 100 спикеров из 35 стран мира.

- Мы приняли решение – теперь онлайн-форум «Взгляд из сердца Евразии» будет ежегодным. Потому что прошедший вчера конгресс оправдал все наши ожидания как по участию спикеров уровня Нассима Талеба, Митио Каку, Люка Бессона, Парага Ханны и многих других, по количеству зрителей (почти 6 млн из 35 стран мира!), так и по интересным суждениям, способным помочь нам выйти из кризиса. Меня часто спрашивали - зачем я это делаю. А делаю я это затем, чтобы выдавить, наконец, из нас комплекс провинциализма. Чтобы мы не стеснялись генерировать современные идеи, тем более, что таковой потенциал у нас есть. Чтобы мы не стеснялись быть площадкой мероприятий самого высокого мирового уровня. Потому что в конечном итоге это делает нас инвестиционно привлекательными, что ведет к повышению уровня жизни наших людей, - сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» состоялся 28 апреля. Ведущие российские и мировые эксперты обсудили проблемы, с которыми столкнется мир после пандемии коронавируса, а также пути выхода из кризиса. Конференция прошла в интерактивном формате на базе уникальной платформы bashkiria-live.com и стала первым глобальным форумом в России после отмены публичных мероприятий. Сопредседателями проекта выступили Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, ректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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