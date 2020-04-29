«Герои пера»: Объявлен шорт-лист конкурса для журналистов, которые пишут о добре

Поддержать журналистов, которые рассказывают о волонтерстве и благотворительности в России и сделать так, чтобы об их материалах узнала все страна. Вот цель конкурса «Герои пера», который проводит АНО Центр социальных проектов «Быть человеком».

29 апреля был объявлен шорт-лист федерального этапа конкурса. В него вошли 47 журналистских работ из 33 городов России. Среди финалистов - победители региональных этапов из Астрахани, Ростова-на-Дону, Челябинска и Дальнего Востока. Всего организаторы получили более 660 заявок от 221 СМИ страны.

Победители будут названы в шести номинациях:

«ТВ-герой» (для телевизионных каналов),

«На линии добра» (для интернет-порталов и информационных агентств),

«Печать общества» (для газет и журналов),

«Поколение добра» (для СМИ, выпускаемых студентами или кафедрами ВУЗов и ССузов),

«За социальное партнерство» (за лучший социальный проект, организатором которого выступает СМИ или паблик в социальных сетях),

«Корпоративная пресса» (для авторов и редакций корпоративных СМИ).

Полный список финалистов опубликован на сайте конкурса.

Победителей из этих имен предстоит выбрать авторитетному жюри.

В этом году в его состав вошли: PR-директор Медиалогии Надежда Жуковская, медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова, медиаэксперт, преподаватель ВШЭ, управляющий партнер ГК «ЛюдиPeople» Владимир Змеющенко, заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города Москвы, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров Вадим Ковалев, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, PR-директор социальной сети "Одноклассники" Сергей Томилов, писатель, директор департамента внешних связей Еврохим, секретарь Союза писателей России Владимир Торин, директор по внешним коммуникациям Концерна «Россиум», преподаватель факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Анатолий Ходоровский, заведующий центра медиапрактик института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Глеб Черкасов.