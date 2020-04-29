Гипнолог Иса Багиров — о своих сеансах на радио «КП»: «Я избавлю слушателей от негативных эмоций и активирую радость»

«ИЗОЛЯЦИЯ ДАВИТ НА ВСЕХ»

Ису Багирова многие помнят по программе «Звезды под гипнозом» и эфиру «Вечернего Урганта». Большой и сильный молодой человек гипнотизировал звезд по полной программе: то Доминика Джокера в обезьяну «превратит», то Ивара Калныньша — в Штирлица. Но это в прошлом. Теперь в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Иса Багиров ведет авторскую терапевтическую программу, помогающую слушателям справиться с непростыми условиями современной реальности. Журналист «Комсомолки» расспросил Багирова, как действуют его радио-сеансы, что у него общего с Кашпировским, и, конечно, когда закончится пандемия коронавируса...

- На радио «Комсомольская правда» я практикую медитативные практики направленного характера, - объясняет Иса. - У многих людей сейчас преобладают негативные эмоции — это следствие проблем, возникших из-за пандемии, изоляции. Люди сидят дома и по-разному реагируют на происходящее. У кого-то активизируется депрессивное состояние, у кого-то возникают страхи, тревоги, волнение и так далее. Момент весьма напряженный — причем во всем мире. Мои медитации несут направленный характер. Это проработка, исходя из психологических аспектов.

Иса Багиров. Вечерний Ургант. 925 выпуск от 07.02.2018.Гипнолог программы Звезды под гипнозом Иса Багиров расскажет Ивану, как он вводит российских знаменитостей в состояние гипноза, и что они готовы делать по одной его просьбе. Музыкальный номер представит хип-хоп-исполнитель Элджей.

- Каждый день будут разные медитации?

- Конечно. Я регулярно буду менять тематику медитаций. Но цель остается неизменной: прорабатывать негативные блоки: от детских проблем (страхов, обид, тревог и волнений) до противоположных состояний — активизация хорошего настроения, радости, счастья. Я создаю наполненное позитивными эмоциями состояние.

- Как это работает? Надо будет сесть с закрытыми глазами, включить радио «КП» и подумать о хорошем?

- Медитация — это не просто слова. Это набор определенных скриптов, ключей, которые подсознание воспринимает намного лучше других выражений. Через правильно подобранную медитативную музыку и набор скриптов люди погружаются в приятное состояние и усваивают установку. Это рука помощи, если хотите, позитивный толчок людям на каждый день, который придаст сил и поможет побороть страхи и выйти из негативных состояний. Условно говоря, психолог у вас дома. Он приходит в дом к каждому в одно и тоже время. Повторяя эту самостройку дома, люди каждый день будут ощущать положительную динамику.

Один из главных специалистов по гипнозу в России обещает аудитории избавление от грусти и печали всех мастей. Багиров доказывает это в эфире пять дней в неделю

КАШПИРОВСКИЙ 21 ВЕКА?

- При слове «установка» сразу вспомнил Кашпировского. Наших дорогих слушателей точно не будут зомбировать?

- А Кашпировский никого не зомбировал. Есть внушаемые и невнушаемые люди, есть гипнабельные и негипнабельные.

- Ну то есть не будете зомбировать?

- Нет. Я просто помогаю избавиться от негативных состояний. Уверен, результаты будут. Подобным инструментарием я пользуюсь не первый день.

- А сколько выпусков вашей программы нужно послушать, чтобы получить оптимальный результат?

- Будем помогать по мере необходимости. Четкого числа сеансов нет.

- Многие слушатели радио «КП» - верующие. Эти манипуляции с сознанием не противоречат религии?

- Я изучал историю религии — и дуализм, и христианство, и ислам, и так далее — и могу сказать так: запретов никаких нет. Если работа идет в помощь человеку, мы не можем не использовать это. У нас нет привязки к нерелигиозному или обратно религиозному эгрегору (хранилище энергии). То, что мы делаем, никак не противоречит религии — у меня нет никаких ритуалов, обрядов и так далее. А вообще, если почитать послание к коринфянам святого апостола Павла о дарах Святого Духа, там перечисляется то, что было даровано Богом человеку, чтобы он помогал другим: исцеление, чудотворение и так далее. В Писании тоже есть об этом. Не подумайте, я не говорю, что наша рубрика творит чудеса — речь идет о работе и способностях мозга, биохимического органа, который и создал Господь.

- «Домашка», упражнения после эфира предполагаются?

- Думаю, мы сделаем это, но чуть попозже. Пока начинаем развитие, налаживаем контакт со слушателем, в дальнейшем включение со стороны людей наверняка потребуется.

КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

- Теперь прямой вопрос. Я неслучайно вспомнил Кашпировского. Многим, кто видел шоу «Звезды под гипнозом», это напомнило сеансы Анатолия Михайловича. Только если он исцелял людей от тяжелейших болезней позвоночника за 30 секунд, то вы превращали знаменитостей в послушных и управляемых субъектов. Это было так нарочито и неестественно, что некоторым шоу казалось махровой постановкой. Вас называли шарлатаном...

- Я реально с непониманием всегда относился к моменту разоблачения. А разоблачают что? Гипноз, как инструмент, применялся всегда — в медицине и психиатрии. Так же мы знаем, о случаях, когда определенные национальные группы разводят людей на деньги на вокзале или в электричке, верно? Внушение было и будет. Если брать ментализм, то это исключительно сценический жанр. Это показывали Вольф Мессинг, Дэн Браун и другие. Тут нет ничего эфемерного или паранормального. Может научиться каждый. Гипнабельность — это функции мозга. У нас в «Звездах под гипнозом» было 64 участника. Их я отобрал из 250 человек, многие из которых оказались негипнабельными. В чем противоречие?

Просто у нас в стране еще нет культуры гипноза и ментализма. Поэтому если меня «разоблачают» блогеры, реагировать нет смысла — они обо всем снимают обзоры. Если критикует зритель, который ни минуты не потратил на изучение темы и изначально отказался верить в это, я тоже не вижу смысла обижаться. Критика должна исходить из знаний о предмете. Если мнение о том, что все это постановка, выскажет человек, мнение которого авторитетное и профессиональное, я задумаюсь об ошибках.

- Экстрасенсы и гипнологи — это не одно и то же, но не спросить не могу: что же будет с родиной и с нами? Надолго все это?

- Зависит от множества факторов. Нашего поведения в первую очередь. Надо понимать уровень ответственности. Проблемы есть, это очевидна. Я не смотрю телевизор и не читаю интернет, так что если я хочу получить информацию по теме — беру ее из первоисточников. У меня есть много знакомых, дружащих с главврачами больниц. И исходя из того, что говорят они, эпидемия развивается по возрастающей. Каждый день больных все больше и больше. Когда закончится? Я считаю, что в июне или конце мая. Пандемия сильно пойдет на спад, что позволит выдохнуть.