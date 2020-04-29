«ГАЗель NEXT» оснастили подушками безопасности

Горьковский автомобильный завод запустил выпуск автомобилей «ГАЗель NEXT» с новой системой пассивной безопасности. Система включает в себя фронтальную подушку безопасности водителя, новые ремни безопасности с преднатяжителями, измененную конструкцию рулевого управления и приборной панели, а также блок управления системой безопасности. При получении сигнала о столкновении автомобиля с другим объектом система обеспечивает преднатяжение ремней безопасности, раскрытие подушки и отключение подачи топлива в двигатель для того, чтобы избежать возгорания.

Внедрение новой системы безопасности водителя началось с отдельных модификаций автомобиля «ГАЗель NEXT». Постепенно в течение 2020 года она будет распространена на весь модельный ряд легких грузовиков и микроавтобусов этого семейства. Подушка безопасности водителя войдет в базовую комплектацию автомобиля. Также сейчас завершается подготовка к установке подушки безопасности для двух пассажиров переднего ряда, которая вскоре станет доступна в качестве опции.

Внедрению системы предшествовал длительное время проектирования и несколько циклов испытаний автомобилей, которые включали в себя удары о препятствия на разных скоростях, отработку защиты от ложного срабатывания, тесты в условиях особо высоких и низких температур. Система разрабатывалась на основе правил Европейской экономической комиссии ООН, регулирующих требования к автомобилям в отношении защиты водителя и пассажиров в случае лобового столкновения.

Эксперты отмечают, что новые элементы пассивной безопасности дополнят мощную систему защиты водителя и пассажиров, которая была заложена в семейство NEXT уже на этапе конструирования. Важные элементы этой системы - повышенная жесткость кузова, программируемые зоны деформации с функцией поглощения энергии фронтального удара, телескопический механизм складывания рулевой колонки. Мощная двухрычажная независимая передняя подвеска, интегрированная в единый модуль с рулевым управлением, обеспечивает высокий уровень устойчивости и управляемости при движении на высоких скоростях даже по неровной дороге.

Автомобили ГАЗ отвечают всем обязательным требованиям правил ООН и ЕС, а также регламентам Таможенного союза, предъявляемым к транспортным средствам. При разработке каждой модели проводится около 60 различных видов обязательных сертификационных испытаний на подтверждение соответствия нормам пассивной и активной безопасности, экологическим и общим требованиям безопасности. Испытания проводятся как в России, в сотрудничестве с ФГУП НАМИ, так и совместно с ведущими европейскими инжиниринговыми компаниями.

ВАЖНО!

Горьковский автомобильный завод – ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные грузовики и микроавтобусы для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, ЖКХ, сельскохозяйственных предприятий, больниц и школ. Занимает лидирующие позиции на рынке России: свыше 50% в сегменте легких коммерческих автомобилей, около 70% – среди среднетоннажных грузовиков. Известен выпуском техники моделей «ГАЗель NEXT», «ГАЗон NEXT», «ГАЗель БИЗНЕС», «Соболь БИЗНЕС», «Садко». В составе предприятия – собственный инженерный центр и более 20 высокотехнологичных производств. В сборке автомобилей ГАЗ участвуют 583 промышленных робота, уровень автоматизации на ключевых участках – 85%. Предприятие расположено в Нижнем Новгороде.