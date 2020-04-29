Почему и когда человечество становится легкой добычей вирусов

Ярчайшим примером в истории, когда человечеству не повезло по всем статьям, выступает, конечно, знаменитая Черная смерть XIV века, эпидемия чумы, опустошившая целые страны и оставившая неизгладимый след в генотипе современных людей. Рассказываем, на каком фоне разворачивалась та пандемия, и, конечно, попробуем сравнить далекие события с нынешними.

Когда Солнце хочет отдохнуть

В самом начале XIV века Солнце принялось ослабевать. Следующие четыреста лет дневное светило было заметно крупнее, тусклее, а его внутренняя активность замерла, о чем можно было судить по тому, что с поверхности Солнца практически исчезли пятна. Лишь к XVIII веку Солнце начало разогреваться. Мы до конца не понимаем, почему так происходит. С одной стороны, переменность в мире звезд –скорее правило, чем исключение. Большинство звезд, которые вы видите на небе, хоть немного, но переменные. С другой, Солнце –звезда очень стабильная, и тем загадочней, почему оно все-таки слегка меняет активность. Одни циклы изучены (что не означает, будто мы понимаем их причину): есть 11-летний цикл, есть 22-летний. Но, помимо них, Солнце иногда «засыпает» на столетия. А потом жарит пуще прежнего.

В 1300 году феодалы, трубадуры и прочие средневековые жители ничего бы и не заметили. Телескопов еще не было. Пятна на Солнце видели лишь иногда (сквозь дым пожаров, на закате), а что это такое, не понимали. Но –сразу стал портиться климат.

Летописцем ужасающих природных явлений стал поэт Данте Алигьери, поэтому мощные катаклизмы, которые сопровождали засыпание Солнца, климатологи называют «периодом Данте» (1309-1321 годы). Грешники в «Божественной комедии» страдают от града, снега и холодного ливня: Данте и его современники были так ошарашены внезапным похолоданием, что хуже казни и выдумать не могли.

Вся атмосфера пришла в движение. Из Индии и Аравии писали о чудовищных смерчах, которые «подбирали» с земли мусор, лягушек, ящериц, а потом вываливали все это на испуганные головы. Смерчи сопровождались невероятной силы грозами, а довершал климатический апокалипсис суховей, выжигавший целые области.

Летописцем ужасающих природных явлений стал поэт Данте Алигьери, поэтому мощные катаклизмы, которые сопровождали засыпание Солнца, климатологи называют «периодом Данте»

Что-то странное творилось и в космосе. То над Ватиканом видели огненный столб. То над Парижем –невероятно яркую звезду. Что это было, мы можем только гадать.

Вероятно, вы думаете, что тогдашние люди не могли отличить Большой Медведицы от Сатурна, но это не так. Астрономы еще полагали, что Земля висит в центре мироздания, однако знали все пять видимых простым глазом планет и могли предсказывать их пути, предвосхищали затмения, фиксировали появления комет. Словом, если они говорили, что на небе происходит что-то странное, к этому стоит отнестись серьезно.

Дурная пашня, дурная власть

Непогода вызвала Великий голод 1315-1317 годов. Уровень жизни катастрофически упал. Только голод унес 10% населения Европы. Иммунитет выживших оставлял желать лучшего. Холодные дожди упали на неблагоприятную экономическую почву. Дело в том, что Европа в то время была чудовищно перенаселена. Численность ее населения, конечно, не шла ни в какое сравнение с нынешними цифрами, но проблема в том, что в Старом Свете жило намного больше людей, чем позволял тогдашний технологический уровень.

Смерчи сопровождались невероятной силы грозами, а довершал климатический апокалипсис суховей, выжигавший целые областиФото: EAST NEWS

Эффективность сельского хозяйства была невысока. Чтобы произвести больше еды, пришлось вводить в оборот малопригодные земли. Накануне Великого голода бросовая пашня обеспечивала критическую важную массу продовольствия. Испортился климат –и эти негодные угодья мгновенно превратились в болота. Поставки продовольствия как отрезало.

Неумелые действия властей довершали картину. В Европе было только одно государство, где по-настоящему умели руководить – Венеция. Правители прочих в случае беды метались и попадали впросак. Так, страны запретили вывоз продовольствия. Из-за этого Англия, где поля превратились в топи, оказалась без хлеба. А что во Франции, которая этот хлеб поставляла? А его некому было убрать, потому что отощавшие от голода люди были не в состоянии работать.

В итоге хлеба не было ни у кого. Инфляция галопировала. В ответ власти только и придумали, что поднять налоги. Реакцией стали народные восстания, практически неизвестные до этого. В городах было не лучше. Так, в Англии разразился кризис фунта стерлингов: некогда полновесная монета теперь не стоила ничего. Но зарплату повышать не собирались. Людям платили вроде бы столько же фунтов, но теперь на них ничего нельзя было купить.

Экономика Европы, подкошенная самой природой, напоминала корабль из мультфильма, который едва держится на поверхности воды. На него садится птичка –и он тонет. «Птичка» в нашей истории очень неожиданная. Ею стал император африканского государства Мали, о существовании которого многие и не слышали.

Золотая пыль

Несколько лет назад американские экономисты задались вопросом, кто был самым богатым человеком в истории. Ротшильд? Рокфеллер? А может, Крез или римские императоры? Им оказался Манса Муса, император Мали.

Неожиданно? Это потому, что мы смотрим на прошлое через мутное стекло учебников истории. Каких-нибудь феодалов во Франции в деталях изучим, а про огромное государство в Африке –молчок.

В Мали добывали много золота. И соли, без которой тогдашний мир не мог существовать. Холодильников не было, засаливали все подряд. По некоторым оценкам, Муса обладал двумя третями мирового золотого запаса. Тимбукту, столица Мали, была финансовой столицей на манер Лондона. Немного золота шло в Европу через Италию, но в основном направлялось в Индию и Китай через Каир, где его обменивали на пряности и шелка. Мы твердим про «Шелковый путь», но не знаем, что именно империя Мали наполняла эту артерию финансовой «кровью».

В 1324 году Муса решил впервые выйти в люди, совершить хадж. Очень хотелось произвести впечатление, показать величие далекой империи во всей красе. И ему это удалось. Императора сопровождали 60 тысяч человек свиты. Каждый был одет в парчу и шелк. И каждый нес около двух килограммов золота. В гуще каравана шествовали верблюды, на которых взвалили еще по 100 килограммов золота. Когда эта компания приходила в город, люди императора, покупая продукты на рынке, просто сыпали вместо денег золотой песок. Милостыня текла рекой.

В 1324 году Муса решил впервые выйти в люди, совершить хадж

Чтобы помолиться в пятницу, Муса приказывал строить каждый раз новую мечеть. И вот – прибыли в Каир. Если столица Мали, Тимбукту –тогдашний «Лондон», то Каир, наверное, Нью-Йорк. Вторая, да что там, первая финансовая столица мира. Конкурент Тимбукту. Каир надо посрамить. Пустить ему золотую пыль в глаза. Получилось, еще как. Каирские нищие еле тащили рваные сумки с золотыми слитками.

Этот перформанс имел то неприятное последствие, что цены на золото резко упали. Рынок не смог проглотить такого количества желтого металла. Золотой кризис, вызванный невероятной щедростью, продолжался около десяти лет.

Многие подозревают, что Муса нарочно хотел обрушить мощь Каира, чтобы возвысить Тимбукту. Хватало ли ему знаний, чтобы выносить столь коварный план? Да. Если вам показалось, что вы только что стали свидетелями «дикарской» роскоши, это ложное впечатление. В Тимбукту был университет (его здание сохранилось до наших дней). Предшественник Мусы, император Абубакари, отправился открывать Америку, но не вернулся. Америку, в XIV веке, за без малого двести лет до Колумба! В Европе понятия не имели, что она вообще существует. Кстати, не исключено, что Абубакари доплыл. У него было двести судов, нагруженных – правильно, золотом. Что нашли испанцы в Америке? Огромное количество золота.

И все-таки кажется, что Мусе хотелось просто покрасоваться, да и беднякам искренне желал помочь. Но так или иначе, его действия сделали экономический кризис всемирным. Европа не очень пострадала. Во-первых, куда больше ей еще страдать. Во-вторых, экономика нищей Европы строилась на серебре, а, если честно, на натуральном обмене. Зато «золотой обвал» прокатился по Шелковому пути и затронул богатые страны Востока. Теперь сцена готова к явлению чумы.

Миф о биологическом оружии

Она пришла –и, как всегда, из глубинной Азии. Около 1320 года из недр пустыни Гоби, поближе к человеческому жилью, потянулись сурки, грызуны и другие мелкие животные. Причина их миграции –резкое ухудшение климата. Они уже были заражены, они носили в себе чуму испокон века, но прежде не сталкивались с человеком.

Первый удар пришелся по Китаю. В 1331 году в провинции Хэбэй умерло 90% населения. Жестоко пострадал Пекин. Оттуда по Шелковому пути чума пошла в Индию и в Европу. Сначала медленно. Потом все быстрее.

Осенью 1346 года зараза поражает Золотую Орду. В Крыму (крымские степи были частью Орды) умирает 85 тысяч человек. Часто рассказывают, что ордынские войска впервые в истории применили бактериологическое оружие. Они штурмовали генуэзскую крепость Каффу (современная Феодосия, крепость прекрасно сохранилась). Ордынцы уже вовсю болели. Чтобы досталось и генуэзцам, они с помощью катапульт отправляли зараженные трупы прямо в крепость. Но многие историки считают этот рассказ мифом, ведь леденящее душу описание сохранилось в поздней и не очень надежной рукописи.

Но факт, что именно генуэзские корабли, следуя из Крыма, занесли чуму в Европу. Через Италию. Их сначала пустили в порт. Потом выгнали, но было поздно. Чумные корабли носятся по морю, с берегов в них стреляют. Венеция вводит жестокие законы: если ты открыл магазин во время карантина –магазин сжигают. Если вышел на улицу – сажают в лазарет, а оттуда нет выхода. С 1347 года человечество погружается в кровавый ад, подобного которому не было ни до, и, надеемся, не будет после.

Чума успокоилась только, уткнувшись в естественные препятствия. В пустыню Сахару. В Атлантику. Во льды Гренландии (тамошние колонии викингов вымерли дочиста и уже не восстановились).

Но только ли плохая медицина всему виной? На самом деле тогдашние медики неплохо разбирались в вопросе. Было две теории. Одну придумали еще древние римляне: что эпидемию вызывают «крошечные животные». Но так и есть! Другая – что ее переносят «миазмы», зараженные ветра. И это не лишено смысла. Что делать, как спасаться –понимали еще с античности. Дело немного в другом. Голод катастрофически ослабил иммунитет европейцев. Кризис сделал их безработными и бездомными. Нищие люди бродяжничали в лохмотьях, спали вповалку, их грызли вши, переносившие заразу. Финансовая система –подорвана, она не в состоянии что-либо профинансировать, организовать. Власть в ступоре. Все это случилось еще до чумы. Чума просто добила Европу.

Глобальный иммунитет

Какие-то черты тех далеких событий – точь-в-точь как в нынешней пандемии. Как и тогда, Солнце, похоже, погружается в спячку: светило не может запустить новый цикл активности. С климатом тоже явно что-то не то. В Средние века было глобальное похолодание, сейчас якобы глобальное потепление, но, так или иначе, окружающая среда нестабильна. Как и тогда, мир входит в пандемию под аккомпанемент экономического кризиса. Только в XIV веке все было четко и неспешно, вот причина, вот следствие. А в 2020 году причина - следствие смешались. Бардак на рынке нефти – это от коронавируса или нет? Массовые увольнения – это из-за пандемии, или просто экономика валится? Скорее то и то: валится, а пандемия ее подталкивает.

Сколько было «гриппов» даже в последние лет двадцать. Свиной, птичий; Эбола была, атипичная пневмония. Но –остались локальными историями. А в 2020 году неудачно легли карты, и бомбануло.

Человечество –как единый живой организм. Когда внутри у него слабина, он болеет. Видимо, со всем своим величием, с космическими амбициями и самоуверенностью мы проглядели какую-то серьезную трещину внутри нашего общества. А болезни только это и надо.