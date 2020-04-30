У вас будет ребенок! Современные методы лечения бесплодия

М. Баченина:

- Здравствуйте, друзья. Это «Здоровый разговор». В эфире Мария Баченина. Сегодня речь пойдет о серьезном. Речь пойдет о современных методах лечения бесплодия. Вообще само слово звучит пугающе, но первые три слова звучат обнадеживающе – современные методы лечения бесплодия. У нас в гостях генеральный директор, главный врач клиники «Ремеди» Младова Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, здравствуйте, добро пожаловать.

Е. Младова:

- Здравствуйте, Мария. Спасибо за приглашение на эфир.

М. Баченина:

- Давайте начнем с самого начала и дадим определение, что такое бесплодие.

Е. Младова:

- Бесплодие это отсутствие беременности. То есть таким грустным словом называется просто факт, когда пациенты не могут достичь беременности в течение одного года регулярной половой жизни без контрацепции. То есть, если в течение года беременность не наступает, это точно проблема, с которой нужно обращаться к специалисту.

М. Баченина:

- К кому обращаться спустя год, когда не наступает беременность, куда идти?

Е. Младова:

- Мы рекомендуем обращаться к репродуктологу. Репродуктолог - это врач акушер-гинеколог, который имеет дополнительные компетенции по обследованию пар с отсутствием беременности, и владеет определенными методиками, которые помогают ту самую беременность достигнуть.

М. Баченина:

- Всегда вдвоем нужно идти?

Е. Младова:

- Я рекомендую приходить пациентам на прием вдвоем. Потому что первый прием репродуктолога всегда очень информативен, рассматриваются разные варианты лечения, обследования и т.д. Но в целом сначала может обратиться и сама пациентка, женщина.

М. Баченина:

- Какие методы лечения бесплодия наиболее эффективны на сегодняшний день?

Е. Младова:

- Наиболее эффективным методом лечения бесплодия с точки зрения скорости достижения беременности является ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение. Но, безусловно, выбор конкретной методики основан на том, почему не наступает беременность, то есть на анализе конкретной ситуации, и, безусловно, зависит от возраста женщины. Если возраст женщины меньше 35 лет, то врач имеет целый ряд лечебных методик, которые можно применить. Например, если отсутствует овуляция, не созревает фолликул, мы можем проводить стимуляцию овуляции. Если мы подразумеваем наличие спаечного процесса в малом тазу, непроходимость маточных труб, возможно выполнение хирургической операции для коррекции этой проблемы. Если, допустим, супруг имеет отклонения в спермограмме, у нас есть время, чтобы лечить эти отклонения и пытаться дождаться самостоятельной беременности.

М. Баченина:

- И все это делается в вашей… Не то что клинике, мне хочется сказать: Институт репродуктивной медицины, клиника «Ремеди». Все это у вас делается, весь этот спектр?

Е. Младова:

- Да, конечно.

Генеральный директор, главный врач клиники «Ремеди» Елена Младова.

М. Баченина:

- Теперь о мифах. Многих отпугивает ЭКО, потому что везде пишут, что бывают осложнения. Говорят, что после ЭКО бывает онкология.

Е. Младова:

- Мне хотелось бы сказать, что ЭКО появилось не вчера, этому методу более 40 лет. Первый ребенок после ЭКО родился в 1978 году, сейчас это взрослая женщина, которая успешно стала мамой двух здоровых детей. И, конечно, во многих странах мира проводится динамическое наблюдение пациенток, которые проходили лечение методом ЭКО. Ежегодно в разных странах мира выходят большие отчеты, которые анализируют большой массив пациентов. И в настоящее время имеются четкие сведения о том, что ЭКО и гормональное лечение в целом не увеличивают риск онкологических заболеваний у наших пациентов.

М. Баченина:

- Еще один миф развейте (или согласитесь). А что со здоровьем детей, рожденных посредством экстракорпорального оплодотворения?

Е. Младова:

- Мы всегда своим пациентам говорим так, что дети после ЭКО такие же, как и дети, зачатые естественным путем. Как среди детей, зачатых естественным путем, могут быть какие-то проблемы в период новорожденности, так и у детей, зачатых с помощью ЭКО, тоже могут быть такие проблемы. Но в целом частота отклонений абсолютно такая же, как и в среднем в популяции.

ЭКО долгое время критиковали за большое количество многоплодных беременностей. Потому что дети из многоплодных беременностей часто рождаются преждевременно, и это несет определенные…

М. Баченина:

- Ну да, слабые, недоношенные.

Е. Младова:

- Да сама недоношенность несет проблемы. И именно поэтому в последние 5 лет наиболее прогрессивный подход – это перенос одного эмбриона. Именно с той целью, чтобы снизить вероятность многоплодных беременностей.

М. Баченина:

- А правда ли, что экстракорпоральное оплодотворение можно сделать в любом возрасте?

Е. Младова:

- В нашей стране нет возрастных ограничений. И действительно, даже женщина уже в сложном периоде, в постменопаузе, в 47-48 лет может стать мамой.

М. Баченина:

- Даже в постменопаузе?

Е. Младова:

- Да. Но что должен знать каждый пациент, каждая женщина, которая столкнулась с трудностями зачатия? Частота наступления беременности зависит от возраста. Допустим, когда мы занимаемся с пациентками до 35 лет, при переносе одного эмбриона мы имеем шанс достижения беременности 44%, в возрастной группе 36-39 лет шанс наступления беременности уже 28%, а в возрастной группе 40-43 года – 12%. То есть, чем старше женщина, тем ниже вероятность родить ребенка. В старшем возрасте, если, допустим, закончились менструации, да, можно стать мамой, но тогда используется донорский материал, например, донорские яйцеклетки. С одной стороны, можно действительно стать в любом возрасте мамой, но вопрос – какой ценой.

М. Баченина:

- Можно такой этический вопрос задать? Если яйцеклетка донорская, плюс ЭКО, вообще может ли мама считаться мамой? Ведь этот вопрос должен возникнуть у потенциальных родителей, которые уже в возрасте приняли такое решение. Как медицина к этому относится?

Е. Младова:

- Медицина относится только положительно. Я могу сказать, что пациентов, которые проходят донорские программы, порядка 15% от общего числа клиники репродукции. Я хочу сказать, что те страны, которые осознанно наложили вето на использование донорских яйцеклеток (например, Германия), потеряли этих пациентов, и все пациенты уехали в другие европейские страны за достижением беременности. Более того, с отсутствием яйцеклеток сталкиваются не только женщины в постменопаузе. С отсутствием яйцеклеток сталкиваются пациентки, которые в детстве или в молодости перенесли онкологическое заболевание. С отсутствием яйцеклеток сталкиваются пациентки, которые перенесли агрессивное лечение яичников, например, хирургическое. И поэтому бывает, что к этому лечению нужно прибегать и в 30 лет.

М. Баченина:

- Я думаю, логичным будет задать вопрос, что можно сделать, чтобы сохранить возможность иметь детей в будущем?

Е. Младова:

- В настоящее время всем женщинам, которые подходят к такому рубежу репродуктивному (а рубеж репродуктивный – это 35 лет) и всё еще не планируют беременность или желают встретить какого-то человека, с кем бы захотелось создать семью, мы рекомендуем свои яйцеклетки заморозить.

М. Баченина:

- В «Ремеди Клиник» это тоже можно сделать?

Е. Младова:

- Конечно.

М. Баченина:

- Давайте я подведу итог какой-то. В «Ремеди» можно лечить бесплодие необходимыми для данного конкретного пациента индивидуальными методами – раз. Сделать экстракорпоральное оплодотворение – два. Поднять вопрос о донорской яйцеклетке – три. Заморозить свои яйцеклетки – четыре. Все то, что вы мне сейчас рассказали, это можно сделать.

Значит, так, друзья мои, не откладываем на потом, сразу записываем – «Ремедиклиник.ру» (ну, или через поисковик – «клиника «Ремеди»). И номер телефона, там все ответы найдете. Телефон очень простой – 775-73-73.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.