Число умерших из-за коронавируса в России на 30 апреля 2020 года составило 972 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 30 апреля 2020 года составило 972 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 99399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5841 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 10286 пациентов.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (2220) и Подмосковье (686), Санкт-Петербург (290), Нижегородская область (131), республика Северная Осетия (121), а также Тульская (90), Свердловская (90) и Ростовская (86) области. Меньше всего в Карелии и Ненецком автономном округе – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России продлили режим самоизоляции до 11 мая, правительству поручено в ближайшее время разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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