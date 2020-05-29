2020-04-30T14:01:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Цифровые пропуска в Подмосковье для передвижения граждан продлили до 11 мая 2020 года

Цифровые пропуска в Подмосковье будут действовать еще как минимум до 11 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Если пропуск потребуется и в течение следующей недели, до 11 мая, его нужно будет продлитьЕсли пропуск потребуется и в течение следующей недели, до 11 мая, его нужно будет продлитьФото: Иван МАКЕЕВ
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Вслед за Москвой режим цифровых пропусков продлен до 11 мая 2020 года и в Подмосковье. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

При этом в документе прописано, что цифровые пропуска для поездок на работу (ранее у них был автоматически установлен срок действия до 30 апреля) автоматически продлены до 4 мая. Если пропуск потребуется и в течение следующей недели, до 11 мая, его нужно будет продлить.

Напомним, жители Московской области могут продлить действующий пропуск или оформить разовый через мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус», портал gosuslugi.ru или SMS.

Важные уточнения из постановления:

1. Один человек не может регистрировать для себя два и более цифровых пропуска на один и тот же срок.

2. Телефон который указывается при оформлении пропуска, должен принадлежать сотовому оператору, работающему на территории России.

3. Владельцам машин с регистрационными номерами других государств должны внести в пропуска дополнительную информацию. Подробности - на портале gosuslugi.ru.

4. Тем, кто передвигается по служебному удостоверению дополнительно ничего делать не нужно «за исключением случаев, когда такие сведения требуют актуализации».

5. Штрафы на поездки без внесения номера машины в цифровой пропуск выписываются на владельцев автомобилей.

Известно, что на текущий момент жители Московской области оформили уже более 10,5 млн пропусков. В том числе более 9 млн - через портал приложение «Госуслуги СТОП коронавирус», около 1 миллиона - через портал госуслуг, еще около 400 тысяч - с помощью SMS.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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