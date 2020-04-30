2020-04-29T22:36:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 30 апреля 2020 года составило 10286 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 30 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Режим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноРежим самоизоляции в России продлен до 11 мая включительноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 30 апреля 2020 года составило 10286 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 99399 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 5841 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (2220) и Подмосковье (686), Санкт-Петербург (290), Нижегородская область (131), республика Северная Осетия (121), а также Тульская (90), Свердловская (90) и Ростовская (86) области. Меньше всего в Карелии и Ненецком автономном округе – по одному новому инфицированному.

Напомним, ранее врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили ответил на вопросы сайта kp.ru, как и зачем зачем применяют аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при лечении COVID-19.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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