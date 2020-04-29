2020-04-29T23:34:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки скончались от коронавируса 65 человек

Общее число умерших с начала эпидемии превысило 600
Семен ЕЛЕНИН
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Официально обновлены данные по количеству умерших от коронавируса в Москве.Официально обновлены данные по количеству умерших от коронавируса в Москве.Фото: REUTERS
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Еще 65 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-2019 скончались за минувшие сутки в столичных больницах. Такие данные опубликовал сегодня Оперативный штаб Москвы по коронавирусу.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении Оперативного штаба.

Днем ранее были зафиксированы 67 летальных исходов, еще за день до этого - 44. Всего с начала эпидемии коронавируса в российской столице умерли уже 611 человек, у которых был выявлен COVID-2019. В большинстве случаев у скончавшихся были хронические заболевания - сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма, а также синдром Пиквика (осложнения в легких, вызванные крайней степенью ожирения) и другие.

За все время положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали уже 50 646 человек. 4610 выписаны из больниц после успешного лечения.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции и режим цифровых пропусков до 11 мая 2020 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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