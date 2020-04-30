Коронавирус в Турции, последние новости на 30 апреля 2020: скончались больше 3 тысяч человек

По последним новостям на 30 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции, там зафиксировано 117 589 случаев заболевания, 3 081 человек скончался, 44 040 человек выздоровели.

Страна успешно справляется с эпидемией, дефицита какого-либо медоборудования или защитных средств в Турции нет, больничных коек хватает на всех пациентов. Не так давно в стране провели успешные испытания вакцины от COVID-19 на животных.

В Турции до сих пор введены строгие ограничительные меры: все, кто младше 20 лет или старше 65, не могут выходить из дома, а все остальные имеют право сходить в аптеку, продуктовый магазин, вынести мусор или выгулять собаку. Въезды и выезды в крупных городах закрыты.

Кроме того каждую неделю по выходным, а иногда и в будни в Турции вводят комендантский час. О нем предупреждают заранее, чтобы местные жители успели закупиться продуктами на несколько дней.

Если говорить о последних новостях на 30 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции, глава федерации отельеров страны Сурури Чорабатыр заявил, что стоимость проживания в местных гостиницах для туристов повышать не будут. Он добавил, что владельцы отелей заключили контракты с турагентствами на этот сезон еще в прошлом году. По словам Чорабатыра, даже если туристов почти не будет или, наоборот, все отели будут переполнены, цены останутся теми же.

- Более того, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом, - добавил Сурури Чорабатыр в беседе с РИА Новости.

Но пока неизвестно, когда в этом году начнется туристический сезон. Все зависит от ситуации с распространением инфекции.