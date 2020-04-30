2020-04-30T07:35:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 30 апреля 2020: скончались больше 3 тысяч человек

Мы собрали последние новости на 30 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Турции, последние новости на 30 апреля 2020: из-за пандемии цены в местных отелях для туристов повышать не будутКоронавирус в Турции, последние новости на 30 апреля 2020: из-за пандемии цены в местных отелях для туристов повышать не будутФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним новостям на 30 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции, там зафиксировано 117 589 случаев заболевания, 3 081 человек скончался, 44 040 человек выздоровели.

Страна успешно справляется с эпидемией, дефицита какого-либо медоборудования или защитных средств в Турции нет, больничных коек хватает на всех пациентов. Не так давно в стране провели успешные испытания вакцины от COVID-19 на животных.

В Турции до сих пор введены строгие ограничительные меры: все, кто младше 20 лет или старше 65, не могут выходить из дома, а все остальные имеют право сходить в аптеку, продуктовый магазин, вынести мусор или выгулять собаку. Въезды и выезды в крупных городах закрыты.

Кроме того каждую неделю по выходным, а иногда и в будни в Турции вводят комендантский час. О нем предупреждают заранее, чтобы местные жители успели закупиться продуктами на несколько дней.

Если говорить о последних новостях на 30 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции, глава федерации отельеров страны Сурури Чорабатыр заявил, что стоимость проживания в местных гостиницах для туристов повышать не будут. Он добавил, что владельцы отелей заключили контракты с турагентствами на этот сезон еще в прошлом году. По словам Чорабатыра, даже если туристов почти не будет или, наоборот, все отели будут переполнены, цены останутся теми же.

- Более того, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом, - добавил Сурури Чорабатыр в беседе с РИА Новости.

Но пока неизвестно, когда в этом году начнется туристический сезон. Все зависит от ситуации с распространением инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России с подозрением на коронавирус уже больше 208 тысяч человек
Россияне назвали справедливую зарплату в условиях кризиса
Психолог реалити-шоу рассказала о положительном влиянии коронавируса на отношения людей
Онищенко оценил безопасность поездок на дачи в период пандемии
Россияне назвали главные проблемы современных педагогов
Туристический оптимизм: Россияне рассчитывают отправиться за границу уже осенью
В Таиланде снизят экспорт и туризм до следующего года из-за коронавируса
В майские праздники усилят контроль за россиянами из-за коронавируса
Названы самые опасные сопутствующие заболевания при коронавирусе
Последние новости на утро 30 апреля 2020: В России появилась надежда на выход «на плато» по коронавирусу
В Турции пообещали не повышать цены на отдых после пандемии коронавируса
В Верховной раде предрекли украинцам «уничтожение и погибель»
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года составило 4610 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 30 апреля 2020 года составило 10 917 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 30 апреля 2020: заболеваемость выходит на плато
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года возросло до 511 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 30 апреля 2020 перешагнуло отметку в 50 тысяч человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 30 апреля 2020: искусственный интеллект поможет диагностировать COVID-2019
Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России
Россияне смогут вернуться из Германии, Египта и Таиланда домой 1 мая
Эксперт назвал срок пика распространения коронавируса в России
Мигранты из Венесуэлы перекрыли столицу Колумбии, требуя разрешения вернуться на родину
Итальянский эпидемиолог рассказал, почему вспышку коронавируса в стране не выявили сразу
Все новые случаи коронавируса в Китае оказались завезенными из-за рубежа
Трамп: Китай сделает все, чтобы я проиграл президентские выборы