2020-04-30T07:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 30 апреля 2020: выздоровели больше 70 тысяч человек

Мы рассказываем последние новости на 30 апреля 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Италии, последние новости на 30 апреля 2020: общее число зараженных в стране перешло за отметку в 200 тысячКоронавирус в Италии, последние новости на 30 апреля 2020: общее число зараженных в стране перешло за отметку в 200 тысячФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Италия находится на третьем в мире месте по распространению коронавируса. По последним новостям на 30 апреля 2020 года, там выявлено 203 591 случая заболевания, скончались от инфекции 27 682 человека, вылечились - 71 252 человека.

В Италии инфекция распространилась достаточно быстро. Вспышка произошла на севере страны, после чего инфекция охватила почти все территории. Эксперты считают, что система здравоохранения не была готова к эпидемии и не справлялась с таким наплывом пациентов. Образовался дефицит защитных средств, мест в медицинских учреждениях. Но к середине апреля общими усилиями ситуация относительно нормализовалась.

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 30 апреля 2020 года, число смертей от инфекции продолжает уменьшаться. Накануне за сутки 323 человека скончались от COVID-19, днем ранее - 382 человека. Кроме того, число заболевших, если не учитывать выздоровевших и скончавшихся, продолжает снижаться. Пациенты в палаты интенсивной терапии поступают все реже.

Власти пока официально не говорили о том, что пик эпидемии прошел. Но уже с 4 мая итальянцам разрешили заниматься спортом на улицах и гулять с детьми в парках, навестить своих родственников. Это не полное снятие ограничительных мер, конечно, массовые мероприятия до сих пор под запретом, а салоны красоты, фитнес-клубы, заведения общепита, кинотеатры будут открываться постепенно.

Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой.Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России с подозрением на коронавирус уже больше 208 тысяч человек
Россияне назвали справедливую зарплату в условиях кризиса
Психолог реалити-шоу рассказала о положительном влиянии коронавируса на отношения людей
Онищенко оценил безопасность поездок на дачи в период пандемии
Россияне назвали главные проблемы современных педагогов
Туристический оптимизм: Россияне рассчитывают отправиться за границу уже осенью
В Таиланде снизят экспорт и туризм до следующего года из-за коронавируса
В майские праздники усилят контроль за россиянами из-за коронавируса
Названы самые опасные сопутствующие заболевания при коронавирусе
Последние новости на утро 30 апреля 2020: В России появилась надежда на выход «на плато» по коронавирусу
В Турции пообещали не повышать цены на отдых после пандемии коронавируса
В Верховной раде предрекли украинцам «уничтожение и погибель»
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года составило 4610 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 30 апреля 2020 года составило 10 917 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 30 апреля 2020: заболеваемость выходит на плато
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 30 апреля 2020 года возросло до 511 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 30 апреля 2020 перешагнуло отметку в 50 тысяч человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 30 апреля 2020: искусственный интеллект поможет диагностировать COVID-2019
Песков предупредил о риске второй волны коронавируса в России
Россияне смогут вернуться из Германии, Египта и Таиланда домой 1 мая
Эксперт назвал срок пика распространения коронавируса в России
Мигранты из Венесуэлы перекрыли столицу Колумбии, требуя разрешения вернуться на родину
Итальянский эпидемиолог рассказал, почему вспышку коронавируса в стране не выявили сразу
Все новые случаи коронавируса в Китае оказались завезенными из-за рубежа
Трамп: Китай сделает все, чтобы я проиграл президентские выборы