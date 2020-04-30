Коронавирус в Италии, последние новости на 30 апреля 2020: выздоровели больше 70 тысяч человек

Италия находится на третьем в мире месте по распространению коронавируса. По последним новостям на 30 апреля 2020 года, там выявлено 203 591 случая заболевания, скончались от инфекции 27 682 человека, вылечились - 71 252 человека.

В Италии инфекция распространилась достаточно быстро. Вспышка произошла на севере страны, после чего инфекция охватила почти все территории. Эксперты считают, что система здравоохранения не была готова к эпидемии и не справлялась с таким наплывом пациентов. Образовался дефицит защитных средств, мест в медицинских учреждениях. Но к середине апреля общими усилиями ситуация относительно нормализовалась.

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 30 апреля 2020 года, число смертей от инфекции продолжает уменьшаться. Накануне за сутки 323 человека скончались от COVID-19, днем ранее - 382 человека. Кроме того, число заболевших, если не учитывать выздоровевших и скончавшихся, продолжает снижаться. Пациенты в палаты интенсивной терапии поступают все реже.

Власти пока официально не говорили о том, что пик эпидемии прошел. Но уже с 4 мая итальянцам разрешили заниматься спортом на улицах и гулять с детьми в парках, навестить своих родственников. Это не полное снятие ограничительных мер, конечно, массовые мероприятия до сих пор под запретом, а салоны красоты, фитнес-клубы, заведения общепита, кинотеатры будут открываться постепенно.