Жизнь в изоляции: Viber первым в России снял мини-сериал полностью дистанционно

Приложение для звонков и обмена сообщениями Viber создала уникальный мини-сериал в формате “скринлайф” о жизни обычных пользователей в условиях самоизоляции.

Столкнувшись с неожиданным уединением, герои стараются поддерживать связь с близкими с помощью гаджетов, а единственным окном в мир для них становятся чаты и видеозвонки. Четыре разные истории повествуют о судьбах людей, которые доверили свои проблемы современным технологиям. В основе проекта – призыв обратить внимание на простые ценности и попытка разбавить тревожное информационное пространство позитивным контентом.

В бесконтактных съемках принимали участие 31 человек из 4 профессиональных команд. Проект охватил 5 городов России: Екатеринбург, Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Уфу. При этом члены одной съемочной группы состояли из жителей разных регионов. Так, в ролике, получившем название «Виноват», режиссер из Екатеринбурга взаимодействовал с актерами из Москвы и Петербурга, а помогал им удаленно оператор из Сочи. Кастинг на главные роли проходил по всей стране. Реквизиты и места для съемок актерам помогали искать службы доставки и знакомые, а для обучения членов команды были записаны специальные видеоуроки. В частности, был создан онлайн-курс по языку жестов.

Ролики сняты в формате «скринлайф», при котором все происходящее отображается на экране гаджетов действующих лиц. Способом связи между героями является Viber, его текстовые чаты и видеозвонки. Фон за героями в видеочате универсальный – создатели специально продумали интерьер таким образом, чтобы показать, что подобные истории могли произойти (или происходят) в любой стране мира. Производство сериала заняло всего 11 дней.

Каждый сюжет демонстрирует безграничность общения, которые нам предоставляют современные технологии. Девушка хранит свою тайну и боится раскрыться любимому через видеозвонок; влюбленный в репетитора подросток, чей мир полностью сосредоточен на компьютере; мужчина, чей сын не поздравил отца в соцсетях с днем рождения; молодой человек, который винит себя в разлуке с горячо любимой, – все персонажи и истории подобраны таким образом, чтобы пробудить в зрителе чувство сопричастности, а также вызвать ту или иную яркую эмоцию.

VIBER Папа.

«Все видео были сняты в условиях самоизоляции. Мы хотели поднять людям настроение и призвать не отчаиваться. Кроме того, сейчас самое время напомнить, что современные приложения для общения обладают настолько широкими возможностями для коммуникации, что даже физически будучи очень далеко друг от друга, мы все равно остаемся рядом с родными и близкими, поэтому тэглайн всех роликов #мывместе», - прокомментировала директор по глобальному развитию Rakuten Viber Анна Знаменская.

«Изоляция - это эволюционный скачок. Глобальный вызов толкнул человечество стать более технологичным и снять шоры. Сегодня мы считаем важным показать, что даже сложные вещи, как, например, кино могут быть созданы бесконтактно. Мы наглядно показали, как распределенная по всей России команда способна организоваться и сделать сериал, используя Viber. Так мы преодолеваем любые барьеры, так мы побеждаем изоляцию и идем вперед», - добавил Алексей Стасюк Генеральный продюсер Big Bag Films.