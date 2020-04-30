На окраине Екатеринбурга уничтожены трое вооруженных игиловцев*
Минувшей ночью в пригороде Екатеринбурга в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ России выявили группу лиц, причастных к террористической деятельности.
- В целях предотвращения террористических акций и обеспечения безопасности граждан руководителем областного Управления ФСБ России было принято решение о проведении с 22.30 (по московскому времени) контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрылись трое бандитов, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовое к применению СВУ, оружие и боеприпасы, - заявил представитель НАК России Андрей Чацкий.
В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция.
По информации Оперативного штаба НАК данным преступники были сторонниками международной террористической организации ИГИЛ* и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.
*запрещено в России
Видео с места, где жили террористы в Екатеринбурге.Сторонники запрещенной в РФ решением Верховного суда группировки ИГ жили в домике сторожаОлег ГАЛИМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU