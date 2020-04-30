Алишер Усманов привез в Москву крупную партию средств защиты для медиков и волонтеров.

Во «Внуково», который недавно круглыми сутками гудел как улей, сейчас карантинная тишина. Пассажиров мало, а гул самолетов слышится над летным полем в лучшем случае раз в полчаса.

Вход – только по билетам и служебным удостоверениям. Досмотр дополнен еще одной процедурой: перед рамкой металлоискателя полицейские проверяют электронные пропуска.

На табло прилета практически каждая пятая строка краснеет «отменой». «Аэростар» в нем не значился - потому что спецрейс. В 11:05 29 апреля транспортный Ту-204 приземлился во «Внуково». Самолет прибыл из «жемчужины Китая» - невероятно красивого и самобытного города Ханчжоу, который ежегодно посещают 160 млн. туристов. Но привез самолет, конечно же, не их.

Специальным рейсом из Китая он доставил 1 млн. защитных масок, 30 тысяч комбинезонов и 650 тысяч нитриловых перчаток, которые были приобретены на средства основных акционеров холдинга USM.

Еще в начале апреля акционеры приняли решение направить 2 млрд. рублей на нужды Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории РФ. Деньги идут не только на средства индивидуальной защиты медиков и волонтеров, но и на их транспортное обеспечение и материальную поддержку всех, кто помогает пострадавшим от коронавируса.

Первая партия средств защиты в ближайшее время будет передана Оперативному штабу.

-Благодаря тесному взаимодействию с Оперативным штабом нам удалось в короткие сроки организовать работу по доставке средств индивидуальной защиты для медиков и волонтеров, которые сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Уже в ближайшее время они поступят в российские медицинские учреждения. Кроме того, с момента начала пандемии компании нашего холдинга оказывают необходимую поддержку своим сотрудникам и помощь медицинским учреждениям во всех регионах присутствия, - отметил основатель USM Алишер Усманов.

В ближайшие недели в Москву из Китая прибудут еще несколько специальных рейсов, которые доставят более 25 млн единиц инвентаря общим весом 350 тонн. Поставку средств индивидуальной защиты поддерживает компания AliExpress Россия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776229" frameborder="0"></iframe> Алишер Усманов привез в Москву крупную партию средств защиты для медиков и волонтеров.

СПРАВКА

USM владеет и управляет активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и интернета. Среди них – отраслевые лидеры: Металлоинвест, МегаФон, Байкальская горная компания.

USM – акционер российского интернет-рынка Mail.ru Group. Основные акционеры компании – Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.