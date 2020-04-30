Совещание Путина по социальным вопросам 30 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент Владимир Путин проведет 30 апреля 2020 года совещание по социальным вопросам.

Главной темой встречи должны стать вопросы поддержки граждан в период пандемии коронавируса. Эпидемия ударила сразу по нескольким направлениям - в разы возросла нагрузка на медицину, бизнес тоже несет убытки. Для поддержки отраслей экономики по поручению президента разработан комплекс мер: предприятия получают безвозмездную финансовую госпомощь, фирмы получили отсрочку по уплате налогов и сборов, разработаны беспроцентные кредиты бизнесу. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию совещания.

На совещании с губернаторами от 28 апреля Владимир Путин сообщил, что регионы подготовили увеличенный фонд койкомест в больницах для пациентов с коронавирусом. Эти меры необходимы, даже если в конечном счете такие резервы не понадобятся, уточнил глава государства.

Отдельный блок вопросов - социальная поддержка граждан в период пандемии. Ранее Владимир Путин выступил за введение спецвыплат врачам, занятых спасением жизней пациентов с коронавирусом, а также за выплаты семьям с детьми.

Президент заслушает отчеты членов правительства, а также, вероятно, даст новые поручения.

Онлайн-трансляцию совещания можно будет смотреть на сайте kp.ru.