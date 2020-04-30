Антидепрессант Юнны Мориц: Пережить, перебороть, перемолоть, пережуть перезаразы, перемрака...
- Юнна Петровна, здравствуйте! Прям слоган какой-то народный: «Пережить, перебороть, перемолоть…» Это против жути, которая витает сейчас по пустым улицам?
- Это не только против страха. А это, как бы тебе, Саша, сказать, вот это «пере-» - значит, превысить.
Перебор – это превышение. Перебороть – это превысить силы, которые борются с тобой.
Пережить – это превысить силы, которые жить не дают.
Дело в том, что звукосмыслы работают в текстах молитвы, в текстах поэзии, которая, конечно, часто бывает молитвой. А сейчас, когда многие мои друзья оказались или в «горячей точке» и работают врачами в самом пекле…
Вчера я прочла, что Сережа Шаргунов просит молиться за здоровье его отца – священника, который заболел и находится в тяжелом состоянии.
- Мы фотографии отца Александра печатали.
- Сережа Шаргунов спасает, как может, многих людей, попавших в жуткое положение... Сережа за них заступается. Я всегда слежу за этим. И всегда присоединяю свое имя к его протестам.
- И я тоже.
- И я вчера, когда прочла о том, что отец его болен (а у меня есть книга его отца с дарственной надписью), - я вот поняла, что жуть, которая на нас напала, она превышает даже представление о жути. Зараза превышает представление о быстроте заразы. Мрак превышает представление о мраке.
И мы должны превысить нашу способность жить, превысить нашу способность бороться, превысить нашу способность перемолоть ситуацию, в которой мы оказались. Естественно, «смертью смерть поправ» - это та точка опоры духа, которая говорит о том, что это возможно.
- Послушаем стихотворение?
(Поэтесса читает стихи)
Пережить, перебороть, перемолоть
Пережуть перезаразы, перемрака,
Света белого потоки - через плоть -
Перекачивая!.. Этот путь, однако,
Смертью смерть поправ, нам дал Господь.
Таковы размеры нашей веры -
Пережить и пересилить пережуть
Перемрака!.. Таковы размеры
Нашей веры, чья священна суть,
И сквозь нас - таких размеров путь:
Пережить, перебороть, перемолоть
Пережуть, где всех размеров людоеды
Жрут людей, но не сожрут наш День Победы!..
Света белого потоки - через плоть,
Смертью смерть поправ, нам дал Господь.
- Спасибо, Юнна Петровна!
- Очень трудное время, Саша. Потому что вот я-то, конечно, привыкла жить в карантине и работать на удаленке, потому как, собственно говоря, условия работы моей таковы.
... А инфекция эта - она какая-то все-таки фантастическая по быстроте. Она очень быстрая.
- Будем надеяться все-таки на лучшее, что мы ее победим.
- Саша, Любу целуй и не отпускай ее дышать перезаразой, пережутью и перемраком. И вообще, будем держаться...
Юнна Мориц прочитала для посетителей сайта kp.ru свои «обезболивающие стихи»
ИСТОЧНИК KP.RU