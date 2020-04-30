Антидепрессант Юнны Мориц: Пережить, перебороть, перемолоть, пережуть перезаразы, перемрака...

- Юнна Петровна, здравствуйте! Прям слоган какой-то народный: «Пережить, перебороть, перемолоть…» Это против жути, которая витает сейчас по пустым улицам?

- Это не только против страха. А это, как бы тебе, Саша, сказать, вот это «пере-» - значит, превысить.

Перебор – это превышение. Перебороть – это превысить силы, которые борются с тобой.

Пережить – это превысить силы, которые жить не дают.

Дело в том, что звукосмыслы работают в текстах молитвы, в текстах поэзии, которая, конечно, часто бывает молитвой. А сейчас, когда многие мои друзья оказались или в «горячей точке» и работают врачами в самом пекле…

Вчера я прочла, что Сережа Шаргунов просит молиться за здоровье его отца – священника, который заболел и находится в тяжелом состоянии.

- Мы фотографии отца Александра печатали.

- Сережа Шаргунов спасает, как может, многих людей, попавших в жуткое положение... Сережа за них заступается. Я всегда слежу за этим. И всегда присоединяю свое имя к его протестам.

- И я тоже.

- И я вчера, когда прочла о том, что отец его болен (а у меня есть книга его отца с дарственной надписью), - я вот поняла, что жуть, которая на нас напала, она превышает даже представление о жути. Зараза превышает представление о быстроте заразы. Мрак превышает представление о мраке.

И мы должны превысить нашу способность жить, превысить нашу способность бороться, превысить нашу способность перемолоть ситуацию, в которой мы оказались. Естественно, «смертью смерть поправ» - это та точка опоры духа, которая говорит о том, что это возможно.

- Послушаем стихотворение?

(Поэтесса читает стихи)

Пережить, перебороть, перемолоть

Пережуть перезаразы, перемрака,

Света белого потоки - через плоть -

Перекачивая!.. Этот путь, однако,

Смертью смерть поправ, нам дал Господь.

Таковы размеры нашей веры -

Пережить и пересилить пережуть

Перемрака!.. Таковы размеры

Нашей веры, чья священна суть,

И сквозь нас - таких размеров путь:

Пережить, перебороть, перемолоть

Пережуть, где всех размеров людоеды

Жрут людей, но не сожрут наш День Победы!..

Света белого потоки - через плоть,

Смертью смерть поправ, нам дал Господь.

- Спасибо, Юнна Петровна!

- Очень трудное время, Саша. Потому что вот я-то, конечно, привыкла жить в карантине и работать на удаленке, потому как, собственно говоря, условия работы моей таковы.

... А инфекция эта - она какая-то все-таки фантастическая по быстроте. Она очень быстрая.

- Будем надеяться все-таки на лучшее, что мы ее победим.

- Саша, Любу целуй и не отпускай ее дышать перезаразой, пережутью и перемраком. И вообще, будем держаться...