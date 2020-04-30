Валерий Лобановский вошел в Топ-10 лучших тренеров мира

На первом месте оказался сэр Алекс Фергюсон, добившийся с «Манчестер Юнайтед» огромного количества побед. С 1986 по 2013 годы Ферги с «Красными дьяволами» 13 раз выигрывал чемпионат АПЛ и дважды Лигу чемпионов.

Легенда "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На втором оказался голландец Ринус Михельс, который тоже выиграл множество титулов со своими клубами. Но Михельс прежде всего запомнится как изобретатель тотального футбола. До него большинство футболистов играли строго на своих позициях, а он ввел систему, когда и нападают, и защищаются все игроки команды. Его лучший ученик Йохан Кройф, развивший эту идею, занял в рейтинге третье место.

Изобретатель тотального футбола голландец Ринус Михельс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Йохан Кройф на посту наставника "Барселоны", 1989 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из отечественных тренеров в список попал лишь Валерий Лобановский. Валерий Васильевич с «Динамо» (Киев) дважды выигрывал Кубок кубков, Суперкубок и восемь раз со своими футболистами становился чемпионом СССР. Работая со сборной Советского Союза, Лобановский в 1988 году дошел до финала чемпионата Европы, где его команда уступила голландцам (0:2). Именно тогда свой знаменитый гол Дасаеву забил Марко ван Бастен.

ТОП-10 лучших тренеров мира

1. Алекс Фергюсон («Абердин», сборная Шотландии, «Манчестер Юнайтед»);

2. Ринус Михелс («Аякс», «Барселона», сборная Нидерландов, «Кельн», «Байер»);

3. Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона»);

4. Билл Шенкли («Ливерпуль»);

5. Пеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);

6. Арриго Сакки («Парма», «Милан», сборная Италии, «Атлетико»);

7. Мэтт Басби («Манчестер Юнайтед», сборная Шотландии);

8. Эленио Эррера («Атлетико», «Севилья», «Барселона», сборная Испании, «Интер», сборная Италии, «Рома»);

9. Эрнст Хаппель («Ден Хааг», «Фейеноорд», «Севилья», «Брюгге», сборная Нидерландов, «Стандард», «Гамбург», сборная Австрии);

10. Валерий Лобановский («Днепр», киевское «Динамо», сборная СССР, сборная Украины).

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