2020-04-30T12:44:27+03:00
Происшествия

"Самим жрать нечего, усыпите кота": Москвич избил питомца и сдал в ветклинику

У ветеринаров рука не поднялась: они вылечили кота и нашли ему новый дом
Анастасия ВАРДАНЯН
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У ветеринаров рука не поднялась: они вылечили кота и нашли ему новый домУ ветеринаров рука не поднялась: они вылечили кота и нашли ему новый домФото: СОЦСЕТИ
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Целый час москвич изливал душу ветеринарам. Жаловался, мол из-за карантина дела идут настолько плохо, что жену и детей кормить нечем. А тут ещё этот кот. Почему-то именно питомца мужчина сделал козлом отпущения. В день, когда его уволили с работы, бедняге крепко досталось.

- Глава семейства в день увольнения вернулся домой поздно. Ему под ноги бросился кот Тутанхамон, как обычно на радостях, что хозяин вернулся. А мужик в злобе шарахнул кота ногой в ботинке со всей силы. Да так, что питомец отлетел в стену и сильно ударился. Как результат - травма глаза. Так как лечить кота якобы не на что, он решил его усыпить, - рассказала "Комсомольской правде" зоозащитница Юлия.

Но ветеринары не смогли убить молодого здорового кота. Тутанхамон, кстати, породистый абиссинский кот. Котята стоят от 25 тысяч рублей.

Он красив и изящен, настоящая египетская статуэтка. Фото: СОЦСЕТИ

Он красив и изящен, настоящая египетская статуэтка.Фото: СОЦСЕТИ

- Врачи котика не усыпили, подлечили, но одним глазиком он теперь не видит. В принципе, это не мешает Тутанхамону оставаться совершенно полноценным котом. Он красив и изящен, настоящая египетская статуэтка. Очень ласковый, людей просто обожает, - рассказала волонтер Юлия.

Но долго жить в клинике кот просто не мог. Тогда волонтёры стали искать для него новый дом. И нашли. Его приютила семейный пара москвичей. Говорят, из-за карантина им тоже пришлось отказаться от привычных трат, но на корм для этого красавца все-таки хватит.

Выкидывают кошек из-за коронавируса.Многие люди по всему миру стали избавляться от своих питомцев – боятся заразиться от них коронавирусом...

ИСТОЧНИК KP.RU

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