2020-04-30T12:43:17+03:00
Звезды

"Вы желаете моему сыну сгореть в огне": с Владом Топаловым случилась истерика

Певец тяжело переживает травлю Регины Тодеренко
Ольга ЛИБГАРДТ
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Семья Влада Топалова и Регины Тодоренко несколько дней находятся в стрессе после жуткой травли, которую устроили им поклонники.Семья Влада Топалова и Регины Тодоренко несколько дней находятся в стрессе после жуткой травли, которую устроили им поклонники.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Семья Влада Топалова и Регины Тодоренко несколько дней находятся в стрессе после жуткой травли, которую устроили им поклонники. Публика решила, что звезда шоу "Орел и решка" поддерживает домашнее насилие. Разъяренная толпа набросилась с проклятьями не только на Регину, но и на ее мужа, а также маленького сына супругов. В итоге у Топалова сдали нервы.

С Владом Топаловым случилась истерика во время общения с поклонниками. Певец вышел с ними на связь, чтобы рассказать, как тяжело его семья переживает травлю, которую учинила публика после интервью Регины Тодоренко. Он не сдержал эмоций и разрыдался.

"У меня есть много того, что я хочу сказать всем тем, кто оскорбил меня и мою семью за последние несколько дней. Я уверен, что, увидев меня, посмотрев мне в глаза, они бы ничего не сказали", - сказал вокалист.

Влад пообещал больше не откровенничать в прямом эфире. Исполнитель не стал скрывать, что и он, и Регина находятся в сильном потрясении.

"Как бы вы не разрывались от ненависти, это неважно. Жизнь моей семьи, здоровье моей семьи - это важно… Моя семья пережила тяжелый стресс. Благодаря Вам мою жену лишили всего, чего она добивалась, - званий, проектов, контрактов, работы, денег. Бог Вам судья. Вы ненавидите меня, а я ненавижу вас. Каждого. Я готов убить каждого из вас. Вы готовы убить меня, моего сына, моего ребенка. Вы желаете моему сын сгореть в огне, а ему всего один год и четыре месяца! Разве мой сын заслужил такую ненависть?", - заявил Топалов.

После чего признался, что прощает обидчиков своей семьи. "Я вам честно говорю, я вас прощаю. Я на вас не злюсь. Я вас даже где-то понимаю", - подчеркнул певец. Ранее Топалов говорил, что будет до конца защищать свою семью. По его словам, он готов пойти против всех ради благополучия близких, которые подвергаются травле.

Напомним, Регина Тодоренко угодила в небывалый скандал после того, как высказалась на тему домашнего насилия. Поклонники приняли мнение звезды в штыки, а потом устроили ей травлю. В результате под давлением общественности рекламодатели разорвали с артисткой контракты, несмотря на то что Регина трижды извинилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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