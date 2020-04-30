2020-04-30T12:46:32+03:00
В мире

Кустурица пригласил российских военных к себе на деревню

Российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжают проведение совместных дезинфекционных мероприятий
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица пригласил российских военнослужащих, которые разместились в городе Ужице, посетить свою этнодеревню Дрвенград.Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица пригласил российских военнослужащих, которые разместились в городе Ужице, посетить свою этнодеревню Дрвенград.
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Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица пригласил российских военнослужащих, которые разместились в городе Ужице, посетить свою этнодеревню Дрвенград. Эта деревня была построена в 2004 году для съемок фильма «Жизнь как чудо».

Российские химики под командованием руководителя сводного отряда в Сербии генерал-майора Михаила Чернышова провели полную дезинфекцию территории исторического объекта, часто посещаемого иностранными туристами.

Российские химики под командованием руководителя сводного отряда в Сербии генерал-майора Михаила Чернышова провели полную дезинфекцию территории исторического объекта, часто посещаемого иностранными туристами.

Российские химики под командованием руководителя сводного отряда в Сербии генерал-майора Михаила Чернышова провели полную дезинфекцию территории исторического объекта, часто посещаемого иностранными туристами. После этого профессор Кустурица лично провел экскурсию для российских военнослужащих по этнодеревне.

Российско-сербские расчеты РХБ защиты провели комплекс дезинфекционных мероприятий на 135 объекте в 27 городах Республики Сербия.

Российско-сербские расчеты РХБ защиты провели комплекс дезинфекционных мероприятий на 135 объекте в 27 городах Республики Сербия.

- Счастлив, что президент Сербии обратился за помощью к России. Сергей Шойгу мой очень хороший друг, и я очень счастлив, что он послал хорошую русскую армаду. Я благодарю русских военнослужащих за то, что они делают и будут делать в Сербии потому, что всегда хорошо, когда приезжают наши братья и помогают нам, - заявил сербский кинорежиссер.

Российско-сербские расчеты РХБ защиты провели комплекс дезинфекционных мероприятий на 135 объекте в 27 городах Республики Сербия.

Российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжают проведение совместных дезинфекционных мероприятий

Российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжают проведение совместных дезинфекционных мероприятий

Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 727 пациентов, инфицированных Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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