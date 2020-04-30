2020-04-30T16:25:11+03:00
Общество

Турецкие цитрусовые для сильной иммунной системы

Цитрусовые обладают большим диапазоном вкусов и не менее разнообразным витаминным составом. В рационе почти каждого человека они должны присутствовать во все время года и в правильном количестве
Татьяна ЛОМАКИНА
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Против коронавируса, поразившего весь мир и нашу страну Россию, мы должны потреблять цитрусовые, чтобы сохранить нашу иммунную систему.

Мы обычно потребляем много цитрусовых в течение зимних месяцев. Но теперь, когда весь мир борется с коронавирусом, мы необходимо добавить в рацион эти фрукты весной и даже летом.

Цитрусовые – настоящий кладезь витаминов для нашего иммунитета, эти яркие плоды беспощадны к болезнетворным бактериям и также защищает нас от вирусов, укрепляя нашу иммунную систему. Когда на улице мало солнца, а в нашей пище недостаточно витаминов, необходимо добавить в рацион цитрусовые нотки в виде свежевыжатых соков, лимонной воды, десертов и просто в качестве перекуса.

Лимон содержит не только аскорбиновую кислоту, но и цитрин, с помощью которого витамин С лучше усваивается организмом. Грейпфрут способствует процессу сжигания жиров и выводит лишнюю жидкость. В апельсине много витаминов А, В, С и пектина, который помогает нашей пищеварительной системе. Лайм богат витамином С, железом и кальцием, а его сок защищает кожу от воспалений и инфекций. Помимо этого, все цитрусовые являются мощными антиоксидантами. В них много полезной клетчатки, поэтому они улучшают процесс пищеварения.

Аромат, вкус и яркий вид фруктов заметно улучшают настроение. Проведите эксперимент: если вы устали или вам взгрустнулось, съешьте сочный апельсин. Цитрусовые обладают замечательными вкусовыми качествами – каждый из нас может выбрать то, что ему по душе: пронзительно-кислый лимон или сладость апельсинов, кисло-сладкий с характерной горчинкой грейпфрут, островатую кислинку лайма или яркую сладость мандарина – всё это разнообразие вкусов обогатит ежедневный рацион.

По рекомендации диетологов, чтобы получить достаточное количество витаминов можно съедать в день, например, 4 мандарина или 1-2 апельсина, грейпфрута целиком, в чай можно класть по одной дольке лимона.

А вот для получения стакана свежевыжатого сока нужен не один апельсин, а как минимум 2-3. Плюс сок менее сытный, чем цельные плоды, а также более сладкий. Природа продумала всё правильно: разумнее всего съедать цельный плод с его полезными пищевыми волокнами и с меньшим количеством легкоусвояемых сахаров. В 100 г мякоти апельсина содержится всего 40 калорий.

Выбирая апельсин, посмотрите на вес и размер плода: чем он тяжелее, тем более сладким будет на вкус: при выборе лимона ориентируйтесь не на яркий цвет, а на твердость плода: спелый лимон мягковат на ощупь, но при этом слегка пружинист, а перезревший всегда очень мягкий. Присматриваясь к грейпфруту, обращайте внимание на яркость его кожуры: чем она ярче, тем больше в плоде бета-каротина и тем слаще он будет. Как правило, красные грейпфруты более сладкие, чем белые. Хороший лайм - плотный, упругий и равномерно окрашенный с блестящей и гладкой кожицей. Если любите мандарины с кислинкой, берите плоды круглой формы и тонкой кожурой, такие мандарины чуть тяжелее сладких сортов. У сладких мандаринов ярко-оранжевая или желтая кожица, очень мягкая, она легко счищается.

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