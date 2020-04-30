Древние морские организмы признаны памятником природы в Красноярском крае

Палеонтологический объект Базаихский разрез на Торгашинском хребте в Красноярском крае объявлен памятником природы. Новый статус Базаихского разреза позволит сохранить уникальный природный объект и содержащиеся в природном объекте остатки ископаемых организмов.

Это морские отложения известняков с остатками первых скелетных организмов (трилобиты и др.) и водорослей, существовавших более 500 млн лет назад, а также скалы Арка и Рыжая, которые являются одними из часто посещаемых туристами мест Торгашинского хребта.

Зеленые насаждения Базаихского разреза выполняют важные функции защиты окружающей среды для Красноярска. Также на территории памятника есть виды растений и лишайников, занесенные в Красные книги России и Красноярского края.

Мировой известностью пользуются рифовые постройки археоциат и водорослей в отложениях торгашинской свиты, обнажающиеся на правом берегу реки Базаихи против устья речки Калтат. Здесь в скальных обнажениях известняков можно обнаружить кубки археоциат хорошей сохранности. Вблизи этого места, в низах свиты, известны находки трилобитов раннекембрийского возраста.

По мнению экологов и жителей Красноярска, выступивших с соответствующей инициативой, режим особой охраны памятника природы сохранит уникальный природный объект, поскольку ограничивает хозяйственную деятельность, запрещает рубку лесных насаждений, геологическое изучение недр и добычу полезных ископаемых, разведение костров, захламление территории отходами. Исключением являются рубки для защиты леса от вредителей и туристическая деятельность.

Памятник природы создается на площади 134,2155 га в Красноярске в районе поселка Базаиха, на правом берегу одноименной реки, в 5,3 км от её устья.

Напомним, ранее Кинзелюкскому водопаду, что в Красноярском крае, присвоен статус памятника природы краевого значения.