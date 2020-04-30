2020-04-30T16:25:11+03:00
Общество

Фонд «Вольное Дело» передал средства индивидуальной защиты в две столичных больницы

Объем огромен - 250 тысяч одноразовых масок, 36 тысяч респираторов, более 65 тысяч халатов и противочумных костюмов…
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: БФ «Вольное дело»Фото: БФ «Вольное дело»
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Сотрудники московских клиник № 51 и 52 получат крупную партию средств индивидуальной защиты от фонда «Вольное дело» промышленника Олега Дерипаска. Благотворительный груз состоит из 250 тысяч одноразовых масок, 36 тысяч респираторов, более 65 тысяч халатов и противочумных костюмов, а также 9 тысяч пар одноразовых перчаток.

Средства индивидуальной защиты соответствуют всем требованиям инфекционной безопасности и существенно снижают риск заражения медицинского сотрудника, контактировавшего с заболевшими пациентами.

Фонд «Вольное Дело» оказывает регионам поддержку в борьбе с коронавирусом. Ранее фонд направил более 1 млн масок и 12 машин «скорой помощи» в регионы Юга России, Сибири и Урала. Автомобили произведены на заводе «ГАЗ» в 2020 году, обладают повышенной проходимостью и оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования, а также системой связи, позволяющей работать в удаленных районах. Кроме того, на оснащение Усть-Лабинской центральной клинической больницы (Краснодарский край) фонд поставил 14 аппаратов ИВЛ.

Совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова фонд запустил платформу для дистанционного консультирования врачей. Сайт «ПРО ИВЛ» позволяет практикующим врачам изучить передовые методы лечения вирусной пневмонии и получить индивидуальные консультации у ведущих специалистов страны.

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